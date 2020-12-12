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Başpolislerin beklediği sınav sonucu 3. kez ertelendi

Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Eylül - 9 Ekim arasında uygulanan Başpolis ve Kıdemli Başpolislerin Komiser yardımcılığına yükselme mülakat sınav sonuçlarını 3. kez erteledi.
 12 Aralık 2020 15:48
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Başpolislerin beklediği sınav sonucu 3. kez ertelendi

Polis Akademisi Başkanlığınca Başpolis ve Kıdemli Başpolislerin Komiser yardımcılığına yükselme mülakat sınavı yapılmıştır.

Mülakatta başarılı olan personele Polis Akademisi başkanlığınca; 08 - 21 Kasım arasında uzaktan eğitim verilmesi planlanmıştır.

Anca, pandemi bahanesiyle uzaktan eğitim duyurusu önce 23 Kasım - 6 Aralık'a, sonra 14 - 27 Aralık'a, sonra da 18 -31 Ocak'a ertelenmiştir.

Bu ertelemelerden dolayı mülakata katılan Başpolis ve Kıdemli Başpolisler, yaklaşık 4 aydır mülakat sonuçlarını öğrenememektedir.

Sınava giren Başpolis ve Kıdemli Başpolisler, kendilerinin mülakat ve uzaktan eğitimleri ertelenirken, Polis Akademisi'nin 24 Kasım'da Sivil Memurlar için görevde yükselme sınavını yaptığı ve açıkladığı, 28 Kasım'da POMEM giriş sınavı duyurusu yayımlandığı, 4 Aralık'ta da Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Doktora Yeterlilik Yazılı ve Sözlü Sına Duyurusunun yapılacağının ilan edildiğine dikkat çekiyorlar.

Ayrıca Polis Akademisi ve Polis Meslek Okullarında eğitim öğretim devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bazı Daire Başkanlıklarında ise hizmet içi eğitim ve sınavlar yapıldığı da bilinmektedir.

Hal böyle olunca, Başpolis ve Kıdemli Başpolisleri, pandemi bahanesi ile mülakat ve uzaktan eğitim sınavlarının neden ertelendiğini merak etmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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