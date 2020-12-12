1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid'li hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasına inceleme

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla özel hastane hakkında inceleme başlatıldı
 12 Aralık 2020 10:51
+Aa- Yazdır
Kovid'li hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasına inceleme

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla özel hastane hakkında inceleme başlatıldı.

Emekli Jandarma Alay Komutanı Albay Kamuran Ersan'ın filyasyon ekibinde görevli hemşire eşi Emine Ersan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emine Ersan, bir süre sonra fenalaşınca evlerinin yakınındaki özel bir hastaneye giderek tomografi çektirmek istedi.

Görevlilerin, "Kovid-19 testinizi bu hastanede yaptırmadınız. Bu nedenle tomografinizi çekemeyiz." demesi üzerine Ersan, durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü hastane hakkında inceleme başlattı.

Emine Ersan'ın tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesinde sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsten ölen babası için mevlit yemeği verdi
11 Aralık 2020 15:42		 Adalet Bakanlığı GYS'ye, Covid nedeniyle giremeyenler sınava alınacak
02 Aralık 2020 21:13
Sokağa çıkma yasağı Cumartesi gecesi başlıyor
20 Kasım 2020 16:20		 Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
15 Kasım 2020 17:44
Taciz iddiasıyla soruşturma açılan öğretim görevlisi ihraç edildi
13 Kasım 2020 14:41		 Bursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı
11 Kasım 2020 18:15
CHP'li belediye, parkta terör sembolleri kullandı. Soruşturma açıldı
11 Kasım 2020 17:17		 Koronavirüslülerin listesini yayınlayan öğretmene soruşturma
07 Kasım 2020 17:30
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
27 Ekim 2020 10:20		 Çamlıdere'deki öğretmen ataması iddialarıyla ilgili açıklama
25 Ekim 2020 16:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak12:25 - Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu12:22 - ABB sağlıkçılara, hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı12:17 - Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu12:00 - MEB: Meslek lisesindeki şeflere ek ders ödenemez11:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Ailede virüsün yayılma oranını açıkladı
11:57 - Askerin Libya'daki görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'ye sunuldu11:53 - Alişan'dan doktora 2 milyonluk dava11:50 - Diyanet: Camilerde Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuluyor11:45 - Doğalgaz faturaları, ilden ile farklılık gösteriyor iddiası11:44 - TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor11:35 - Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
11:30 - Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti11:25 - Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'11:15 - Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı11:10 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru10:56 - İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine Başmüfettiş Haktankaçmaz getirildi
10:51 - Kovid'li hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasına inceleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Adresler 9 haneli numaradan oluşacak
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
Marketteki sapık yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahverengi bir renkse kahve ne renk 3
eşkin vermek 1
vasati kırk çöp 2
insanlık 2
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 3
ayıdan post araptan dost olmaz 3
naylon fatura 6
Uzaylıların rengi 4
gs şampiyon olsun diye türk futbolunu batırmak 5
wasabi 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam