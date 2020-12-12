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İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine Başmüfettiş Haktankaçmaz getirildi

İlk kez bir vali, havalimanı mülki idare amirliği görevine getirilmiş oldu
 12 Aralık 2020 10:56
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İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine Başmüfettiş Haktankaçmaz getirildi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine atanan Haktankaçmaz, 1973'te Şanlıurfa'da doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Haktankaçmaz, göreve ilk 1996'da Kahramanmaraş Valiliğinde kaymakam adayı olarak başladı ve sırasıyla Mersin Çamlıyayla Kaymakamı, Tunceli Ovacık Kaymakamı, Sivas Vali Yardımcısı, Çankırı Eldivan Kaymakamı olarak görev yaptı.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürü, daire başkanı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev üstlenen Haktankaçmaz, 2016'da Kırıkkale Valiliği görevine atandı. Bu görevi yaklaşık 2 yıl sürdüren Haktankaçmaz, daha sonra vali-mülkiye müfettişi görevinde bulundu.

Haktankaçmaz, yeni görevinde İstanbul Havalimanının işleyişi, güvenliği ve koordinasyonundan sorumlu olacak.

Böylece ilk kez bir vali, havalimanı mülki idare amirliği görevine getirilmiş oldu.
Anadolu Ajansı
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