1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

Sivas'ın Divriği ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
 12 Aralık 2020 11:15
+Aa- Yazdır
Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı

.

Divriği Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Askerin Libya'daki görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'ye sunuldu
12 Aralık 2020 11:57		 Diyanet: Camilerde Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuluyor
12 Aralık 2020 11:50
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru
12 Aralık 2020 11:10		 İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine Başmüfettiş Haktankaçmaz getirildi
12 Aralık 2020 10:56
Takside maske takmayan turiste para cezası
12 Aralık 2020 09:19		 'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
12 Aralık 2020 09:16
Sayıştay, bir uzman denetçiyi ihraç etti
12 Aralık 2020 09:05		 TIMSS'te yaş farkı yanlışı bu defa düzeltildi
12 Aralık 2020 07:15
43 ilin geçiş noktasında 'HES kodu' denetimi
12 Aralık 2020 02:00		 Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 289 kişiye para cezası
12 Aralık 2020 01:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak12:25 - Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu12:22 - ABB sağlıkçılara, hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı12:17 - Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu12:00 - MEB: Meslek lisesindeki şeflere ek ders ödenemez11:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Ailede virüsün yayılma oranını açıkladı
11:57 - Askerin Libya'daki görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'ye sunuldu11:53 - Alişan'dan doktora 2 milyonluk dava11:50 - Diyanet: Camilerde Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuluyor11:45 - Doğalgaz faturaları, ilden ile farklılık gösteriyor iddiası11:44 - TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor11:35 - Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
11:30 - Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti11:25 - Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'11:15 - Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı11:10 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru10:56 - İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine Başmüfettiş Haktankaçmaz getirildi
10:51 - Kovid'li hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasına inceleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Adresler 9 haneli numaradan oluşacak
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
Marketteki sapık yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaklaşıyor yaklaşmakta olan 1
kartpostal 2
beni bağlamaz 1
wasabi 1
kabak tatlısının çok ta tatlı olmaması 3
sözlük bizimdir 2
eti negro 5
vasati kırk çöp 2
tedbirler etkisini göstermeye başladı 3
Danza Kuduro 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam