Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
|12 Aralık 2020 11:15
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Divriği Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 7 gün süreyle karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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