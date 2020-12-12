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Doğalgaz faturaları, ilden ile farklılık gösteriyor iddiası

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ'ın dağıtım şirketlerine aynı fiyattan doğalgaz sattığını ancak şirketlerin kendi maliyetleri farklı olduğu için ilden ile farklı fiyatlar oluştuğunu söyledi.
 12 Aralık 2020 11:45
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Doğalgaz faturaları, ilden ile farklılık gösteriyor iddiası

EPDK: Elektrik faturalarındaki ağırlama giderleri haberleri yanıltıcı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin yaptıkları temsil ve ağırlama gibi harcamaların elektrik faturalarına yansıtıldığının ortaya çıkmasının ardından bir haber de doğalgaz faturalarından geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşın kullandığı doğalgaz fiyatının ilden ile farklılık gösterdiğini, bunun da doğalgaz dağıtım şirketlerinin yatırım ve işletme masraflarının farklılığından kaynaklandığını söyledi.

Dönmez, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) tüm dağıtım şirketlerine metreküpü 1.25 liradan sattığı doğalgazı dağıtım şirketlerinin kendi masraflarını ekleyip farklı fiyata sattıklarını bildirdi. Buna göre personel, kira ve benzeri işletme harcamaları yüksek olan şirketler bu harcamalarını faturalara yansıttıkları için vatandaşın doğalgaza ödediği para da artıyor.

MHP vekili sordu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmelerine, şirketlerin elektrik faturalarına yüklediği temsil ve ağırlama masrafları damga vurdu. Muhalefet milletvekilleri, elektrik dağıtım şirketlerinin temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve lüks kira gibi giderlerinin niçin elektrik faturaları yoluyla vatandaşa ödettirildiğini Dönmez'e sordular. Dönmez, bu soruların hiç birine yanıt vermedi. Ancak, şirket masraflarını faturalara ekleme yönteminin bir benzerinin doğalgazda da yaşandığı MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın Dönmez'e sorduğu soruyla ortaya çıktı.

'Doğalgazı ucuz verin'

Yılmaz, 1999 depreminin vurduğu Düzce'de elektrik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle hemen her gün elektrik kesintileri yaşandığını belirtip, elektrik sorununun çözülmesini ve hava kirliliğinin önlenmesi için Düzce'ye indirimli doğalgaz verilmesini Dönmez'den talep etti.

Düzce'nin tüm ilçeleri doğalgaz kullanan nadir illerden biri olduğunu ancak doğalgaz fiyatları konusunda özel bir indirim yapamayacaklarını belirten Dönmez, personel, kira, bakım ve onarım gibi şirketten şirkete değişen işletme giderlerinin her ilde farklı satış fiyatı oluşmasına ve vatandaşın doğalgaz faturalarına yansıtılmasına neden olduğunu vurguladı.
Sözcü
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