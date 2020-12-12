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MEB: Meslek lisesindeki şeflere ek ders ödenemez

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim döneminde, bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlere bu süreçte "Planlama Onarım Görevi" adı altında ek ders görevi verilemeyeceğini belirtti.
 12 Aralık 2020 12:00
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MEB: Meslek lisesindeki şeflere ek ders ödenemez

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim döneminde, bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlere bu süreçte "Planlama-Onarım Görevi" adı altında ek ders görevi verilemeyeceğini belirtti. Bir sendikaya verilen cevapta "bu atölye ve laboratuvarlarda herhangi bir eğitim öğretim faaliyeti yapılamaması halinde ise söz konusu görev için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir" denildi

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