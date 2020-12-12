Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.
|12 Aralık 2020 11:30
|+Aa- Yazdır
Dün akşam saatlerinde Abant Tabiat Parkı'ndan Bolu istikametine seyreden otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralananlar arasında bulunan Mehmet Sefa Bilgen (27), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtulamadı.
Kazada yaralanan Süha, Sena ve Hikmet Bilgen'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Süha Bilgen idaresindeki 14 AAL 097 plakalı otomobil, Dereceören köyü mevkisinde yaklaşık 10 metrelik uçurumdan dereye devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaralı kurtarılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu
12 Aralık 2020 12:25
|Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
12 Aralık 2020 11:35
|Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
12 Aralık 2020 10:35
|Kısıtlama için alışverişe çıktı, kalp krizi geçirerek vefat etti
12 Aralık 2020 10:15
|İki şehirde iki kadın eski sevgili kurbanı
12 Aralık 2020 09:56
|3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
12 Aralık 2020 09:51
|Cezaevinden izinli çıkıp gazetecileri tehdit etti
12 Aralık 2020 09:49
|Evden kovulup barakada yatan Serhat yanarak can verdi!
12 Aralık 2020 09:48
|Marketteki sapık yakalandı
12 Aralık 2020 09:45
|Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
12 Aralık 2020 07:50