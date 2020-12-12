1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kurumların bütçelerinin görüşmelerine başlandı
 12 Aralık 2020 11:44
+Aa- Yazdır
TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kurumların bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmelerinin beşinci turunda bugün; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın 'daimi tarafsız ülke' oluşunun yıl dönümü için mesaj
12 Aralık 2020 10:28		 Bir CHP il başkanıyla ilgili taciz iddiası daha basına yansıdı
12 Aralık 2020 09:32
Meclis'te taciz tartışması
12 Aralık 2020 08:56		 AK Parti'den teşkilata 'Evde Kal' programı
12 Aralık 2020 06:50
Belediyede sahte imza vakası
12 Aralık 2020 06:15		 Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği
12 Aralık 2020 03:05
Bakan Koca'dan, Aziz Sancar'a 'aşı' teşekkürü
12 Aralık 2020 00:35		 Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
12 Aralık 2020 00:21
12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2020 00:02		 Bakan Pekcan: E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız
11 Aralık 2020 23:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak12:25 - Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu12:22 - ABB sağlıkçılara, hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı12:17 - Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu12:00 - MEB: Meslek lisesindeki şeflere ek ders ödenemez11:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Ailede virüsün yayılma oranını açıkladı
11:57 - Askerin Libya'daki görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'ye sunuldu11:53 - Alişan'dan doktora 2 milyonluk dava11:50 - Diyanet: Camilerde Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuluyor11:45 - Doğalgaz faturaları, ilden ile farklılık gösteriyor iddiası11:44 - TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor11:35 - Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
11:30 - Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti11:25 - Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'11:15 - Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı11:10 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru10:56 - İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine Başmüfettiş Haktankaçmaz getirildi
10:51 - Kovid'li hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasına inceleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Adresler 9 haneli numaradan oluşacak
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
Marketteki sapık yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahverengi bir renkse kahve ne renk 3
eşkin vermek 1
vasati kırk çöp 2
insanlık 2
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 3
ayıdan post araptan dost olmaz 3
naylon fatura 6
Uzaylıların rengi 4
gs şampiyon olsun diye türk futbolunu batırmak 5
wasabi 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam