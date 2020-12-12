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Alişan'dan doktora 2 milyonluk dava

Alişan arkadaşı olan Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü ileri sürerek 2 milyon TL manevi, 10 bin TL maddi olmak üzere tazminat davası açtı.
 12 Aralık 2020 11:53
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Alişan'dan doktora 2 milyonluk dava

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Arkadaşı olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini belirten Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

Alişan, avukatları Altın Mimir ve Emek Emre aracılığıyla Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'yı savcılığa şikayet edİP tüketici mahkemesinde tazminat davası açtı.

Davadilekçesinde Alişan'ın vücudunda kalıcı hasarın kalmasına neden olan ve iki yıldır tedavi olmak zorunda kaldığı olay şöyle anlatıldı:

"SPOR YAPMANA GEREK YOK"

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen Alişan'ı arkadaşı olan doktor Ufuk A. "Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım. Hatta bugünden daha fit ve daha sağlıklı olursun" diyerek liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırması için ikna etti.

BEŞ BUÇUK KİLO YAĞ ALINDI

Arkadaşının ısrarlı sözlerine güvenen Alişan, yağ aldırma operasyonu olmaya karar verdi. Geçen yıl 14 Ocak'ta özel bir hastanede 5 buçuk saat süren operasyon yapıldı. Alişan'ın eşi, doktor Ufuk A.'ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. kendilerine "Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü" cevabını verdi.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Ameliyatın çok kısa süreceği ve aynı gün taburcu olarak evine gidebileceği bildirildiğini ileri süren Alişan, geceyi hastanede geçirdi. Operasyondan saatler sonra Alişan'ın vücudunun neredeyse tamamında kızarıklık, morluk baş gösterdi, özellikle operasyonun yapıldığı karın bölgesinde ileri derecede yanık ve buna bağlı şiddetli ağrı oluştu.İddiaya göre Ufuk A. semptomları önemsemeyerek, ısrarla söz konusu komplikasyonların normal olduğunu, ertesi güne hiçbir şeyinin kalmayacağını söyledi.

GEREĞİNDEN FAZLA YAĞ ALINDI

Vücudundaki yanık ve yaraların gittikçe kötüleşmesi üzerine 2019'un ağustos sonunda iki ayrı estetik cerraha görünen Alişan'a "Vücudundan gereğinden fazla yağ alındığını, dolayısıyla bu yağların tekrar vücuda enjekte edilmek (yerine konması) suretiyle belki düzelmenin sağlanabileceğini ve fakat lipolazer denilen aletle yapılan işlemde meydana gelen yanık izinin bir daha düzelme ihtimalinin olmadığı" söyledi.Yeni operasyonlar geçiren Alişan'a, kök hücre tedavisi uygulandı. Karın kısmında kısmi düzülmeler olan Alişan'ın yanık izinin iyileşme ihtimalinin olmadığı tıbben kesinleşti.

2 YILDIR DENİZE GİREMİYOR

Operasyon tarihinden itibaren Alişan'ın vücudunu herkesten gizlemek zorunda kaldığının belirtildiği dilekçede, Alişan'ın ne denize girebildiği ne de güneşlenebildiği, vücudundaki derin yanıklar nedeniyle fiziksel görüntüsünün ve buna bağlı psikolojisinin bozulduğu ayrıca mesleğini icra etmekte zorlandığı yer aldı.Vücudunda "kalıcı hasar" meydana gelen ve mesleğini icra etmekte zorlanan Alişan için şimdilik 10 bin TL maddi tazminat, yaşadığı psikolojik yıkım nedeniyle de 2 milyon TL manevi olmak üzere doktor Ufuk A.'dan toplam 2 milyon 10 bin TL tazminat istendi.

Ayrıca savcılığa şikayet edilen Ufuk A.'nın 'taksirle yaralama', 'güveni kötüye kullanma' ve 'görevi ihmal' suçlarından yargılanması talep edildi. Alişan, doktor A.'yı Tabipler Odası'na da şikayet etti.

Liposuction yaptıran Alisan: Ölümden döndüm, dava açtım
Sözcü
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