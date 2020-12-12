Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvurular 31 Aralık 2020'ye kadar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kanun düzenlemesine mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.

Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu. Bu kapsamda 3 milyon 592 bin dilekçe alınırken, bugüne kadar 20 milyar 662 milyon lira alacak da yapılandırıldı. Mükellefler, bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 liralık ödeme yaptı.

"SON GÜNÜ BEKLEMEYİN"

Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğuna işaret ederek; salgın nedeniyle başvurularını vergi dairelerine gitmeksizin, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.

PEŞİN ÖDEMEDE SADECE ANAPARA

Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun ile birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor. Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

ÖDEMELER BANKALARA YAPILABİLECEK, KARTLA ÖDENEBİLECEK

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödemesi imkanı sunuluyor. Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.

Öte yandan ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor.

Yapılandırılan borçlar banka kartı ve kredi kartı aracılığıyla bankalara ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden sanal POS uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri

durumunda ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor.