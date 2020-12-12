1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu

Yapılandırma için ilk 24 günde 2 milyon 787 bin mükellef, başvuru yaptı. Şu ana kadar yaklaşık 21 milyar liraya yakın alacak yapılandırıldı. Yetkililer başvuruların son tarih olan 31 Aralık'a bırakılmaması konusunda uyarıyor.
 12 Aralık 2020 12:17
+Aa- Yazdır
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvurular 31 Aralık 2020'ye kadar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, kanun düzenlemesine mükellefler yoğun ilgi gösteriyor.

Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu. Bu kapsamda 3 milyon 592 bin dilekçe alınırken, bugüne kadar 20 milyar 662 milyon lira alacak da yapılandırıldı. Mükellefler, bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 liralık ödeme yaptı.

"SON GÜNÜ BEKLEMEYİN"

Yetkililer, vatandaşların son günleri beklemeden başvurularını yapmalarında yarar olduğuna işaret ederek; salgın nedeniyle başvurularını vergi dairelerine gitmeksizin, elektronik ortamda yapmalarının kendileri ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.

PEŞİN ÖDEMEDE SADECE ANAPARA

Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun ile birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor. Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.

Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

ÖDEMELER BANKALARA YAPILABİLECEK, KARTLA ÖDENEBİLECEK

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021'de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödemesi imkanı sunuluyor. Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim uygulanıyor.

Öte yandan ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor.

Yapılandırılan borçlar banka kartı ve kredi kartı aracılığıyla bankalara ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden sanal POS uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri

durumunda ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak
12 Aralık 2020 12:26		 Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
12 Aralık 2020 09:23
'Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Ekim 2021'de düzenlenecek'
11 Aralık 2020 12:28		 Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
11 Aralık 2020 11:31
BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
11 Aralık 2020 09:50		 Reformlar hızla şekillenecek: Hedef sürdürülebilir kaliteli büyüme
11 Aralık 2020 07:05
Bankacılık sektörünün mevduatı 3,6 trilyon lira oldu
10 Aralık 2020 21:07		 Satranç satışları kasımda yüzde 46 arttı
10 Aralık 2020 20:31
Toplam kredi stoku ekim sonunda 3,8 trilyon liraya ulaştı
10 Aralık 2020 12:39		 Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı
10 Aralık 2020 10:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:26 - Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak12:25 - Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu12:22 - ABB sağlıkçılara, hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı12:17 - Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu12:00 - MEB: Meslek lisesindeki şeflere ek ders ödenemez11:59 - Bilim Kurulu Üyesi: Ailede virüsün yayılma oranını açıkladı
11:57 - Askerin Libya'daki görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'ye sunuldu11:53 - Alişan'dan doktora 2 milyonluk dava11:50 - Diyanet: Camilerde Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuluyor11:45 - Doğalgaz faturaları, ilden ile farklılık gösteriyor iddiası11:44 - TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor11:35 - Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
11:30 - Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti11:25 - Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'11:15 - Sivas'ta 2 köy karantinaya alındı11:10 - Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru10:56 - İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğine Başmüfettiş Haktankaçmaz getirildi
10:51 - Kovid'li hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasına inceleme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Adresler 9 haneli numaradan oluşacak
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
'Ankara'da, vakalar yüzde 40 düştü'
Türkiye Şeker Fabrikaları, 4 ay sonra sonuçları açıkladı
Marketteki sapık yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 2
sabır 1
Kars'ta evlere yaklaşan ayı ailesi 4
israil'de sivasspor'a yapılan işkence 1
gökkuşağı temalı ürünlerin 18 uyarısı konulması 1
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
sen ona bi de benim gözümle bak 2
özel aracında maske takmama cezası 1
kombi açmayan komşuya dava açılabilmesi 1
dürüm 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam