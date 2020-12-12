ABB sağlıkçılara, hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
|12 Aralık 2020 12:22
|+Aa- Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zekai Tahir Burak, Ankara Şehir Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (GATA) girişlerinde yapılıyor. Yapılan bu ücretsiz sıcak çorba hizmetinden sağlık çalışanlarının yanı sıra çevre esnafı, hasta ve hasta yakınları da faydalanabiliyor.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda BELPA Mutfağında hijyenik ortamda pişirilen sıcak çorba ile Ankara Halk Ekmek tarafından sağlanan ekmekler, hafta içi 07.00-09.00 saatleri arasında dağıtılıyor.
Ücretsiz sıcak çorba ikramıyla ilgili bir sağlık çalışanı, "Bir sağlık çalışanı olarak bu uygulamayı çok beğeniyorum. İnsanlar bir tas çorba içip, içlerini ısıtıyor. Herkes faydalanıyor ve herkes çok memnun. Yapanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu Üyesi: Ailede virüsün yayılma oranını açıkladı
12 Aralık 2020 11:59
|Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'
12 Aralık 2020 11:25
|Kritik uyarı: Birçok organa zarar verebilir
12 Aralık 2020 09:41
|5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı
12 Aralık 2020 09:40
|'Çin aşısı Türk toplumuna daha uygun'
12 Aralık 2020 09:27
|Kuraklık alarmı! 'Atık su değerlendirilsin' önerisi
12 Aralık 2020 09:14
|Pancar dağları 'şeker' olmayı bekliyor
12 Aralık 2020 09:12
|Hasret bitti, küçük kızına kavuştu
12 Aralık 2020 09:10
|Boşta kalan öğrenci servisleri, sağlık çalışanlarına tahsis edildi
12 Aralık 2020 09:10
|Adresler 9 haneli numaradan oluşacak
12 Aralık 2020 08:59