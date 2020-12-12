Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu

ERDOĞAN: 14 GÜNLÜK KISITLAMA DİYE BİR ŞEY GÜNDEMİMİZDE YOK Erdoğan, 'Hafta sonu kısıtlaması var ama genişlemesi söz konusu olabilir mi? Bazı bilim insanları vaka sayısının azaltılması için tamamen kapanmadan, 14 günlük bir sokak kısıtlamasından bahsediyor' sorusuna: 'Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu'nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9'dan itibaren pazartesi sabahı 5'e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz' cevabını verdi.