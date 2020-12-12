İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,7 milyonu aştı

- Eylülde istihdamını artıran tek ekonomik faaliyet kolu inşaat oldu. Sektörün istihdam sayısı hazirandaki kredi kampanyası sonrası stokların azalması ve yeni projelerin başlamasıyla 1,7 milyonu aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iş gücü istatistiklerine göre, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ekonomik faaliyetlere göre istihdam edilenlerin sayısını artıran tek sektör inşaat oldu.

Eylülde, geçen yılın aynı ayına göre çalışan sayısı tarımda 350 bin, sanayide 29 bin, hizmette 520 bin azalırken, inşaatta ise 166 bin artarak 1 milyon 573 binden 1 milyon 736 bine yükseldi.

Haziranda başlatılan düşük kredi kampanyasıyla stokların tükenmesinin son yıllarda bekletilen projelerin hayata geçirilmesini tetiklediğini belirten sektör temsilcileri, bu sayede istihdamın arttığı görüşünde birleşiyor.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı söz konusu dönemde 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44,1 olarak gerçekleşti.

- "İnşaat sektörü istihdam artışını sırtladı"

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, verilerin, inşaat sektörünün istihdamda ne kadar önemli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Son açıklanan eylül rakamlarına göre bir yılda 166 bin ek istihdam söz konusu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu artışta yeni yatırımların etkisi çok büyük. Bu veri aslında sektörümüzün ülkemiz için ne denli önemli olduğunu da ortaya koyuyor." dedi.

Yılmaz, bu zorlu süreçte şirket olarak yatırımlarına devam ettiklerini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Şirketimiz bünyesinde herhangi bir istihdam kaybına izin vermedik. Aksine bu yıl Çekmeköy'deki Ormanköy projemizde pandeminin tüm etkilerine rağmen ayağımızı gazdan çekmedik. İstihdamımızı artırdık. Önümüzdeki dönemde yine bir başka yatırımımız olan Nişantaşı projemizin çalışmalarını hızlandırıyoruz. Sağlanan istihdam şantiyelerde çalışan işçi ile sınırlı değil, bunun yanında mimari, mühendislik ve teknik kadrolarımıza da takviyeler yaptık. Sektörümüzün dolaylı yönden tedarik zinciri anlamında da ciddi bir istihdam katkısı sağladığını gözardı etmemeliyiz."

- "1000'den fazla projenin hayata geçtiğinin işareti"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, haziranda başlatılan düşük kredi kampanyasıyla sektörde ciddi bir stok erimesi yaşandığını belirterek, ocak-eylül döneminde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısının yüzde 73,7, yüzölçümde yüzde 58,1, değerde ise yüzde 76,1'lik artış yaşandığını söyledi.

Stokların azalmasıyla ruhsat sayısında çok ciddi artış görüldüğünü dile getiren Akbal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu veriler, Türkiye'nin her yerinde binden fazla büyük projenin daha yaşam için hazırlandığını ortaya koyuyor. Bu sektörümüz adına sevindirici. Nitekim camcısından, kapıcısına, perdecisinden mobilyacısına kadar her anlamda sektörü de harekete geçirecek bir ivme. Bu ivmeye Fuzul Grup olarak bizim de 2020'de katkı sunuyor olmamız mutluluk verici. Biliyorsunuz Başakşehir'deki 10. konut projemiz Başakşehir Avrasya'yı bu sene devreye aldık, inşa çalışmaları hızla devam ediyor."

- "Pandemiye rağmen istihdamı artıran tek sektör"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, sektörde yeni üretim için bir süredir durgunluk yaşandığını, özellikle hazirana kadarki son 2 yıldır ruhsat sayılarında ciddi bir düşüş görüldüğünü söyledi.

Haziranda kamu bankalarının başlattığı düşük kredili destek kampanyasıyla birlikte stokların tükendiğini dile getiren Özgün, ilk 9 ayda 1,2 milyona yakın konut satıldığını bildirdi.

Özgün, "Ocak-eylül döneminde pandemiye rağmen bu kadar konutun satılması bekleyen irili ufaklı projeler için de adım atılmasını sağladı. Nitekim son 2 yıldır düşen ruhsat sayıları bu dönemde ciddi artış gösterdi. Yeni inşaatlar başladı. Bu sayede pandemiye rağmen istihdamını artıran tek sektör inşaat oldu." dedi.