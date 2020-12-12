1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'den İranlı siyasetçilerin Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler
 12 Aralık 2020 12:54
+Aa- Yazdır
AK Parti'den İranlı siyasetçilerin Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı çirkin dili kınadığını belirten Çelik, "Bu İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yükselttiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır. Haddini aşan İranlı siyasetçiler, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar. Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya Devlet Başkanı'ydı."

- "Cumhurbaşkanımız kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostudur"

Haksızlık karşısında susmayan Erdoğan'a saldıranların, İran'ın düşmanlarını sevindirdiklerini belirten Çelik, şu mesajları verdi:

"Gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz gündür. Bundan rahatsız olanlar, kendi zihniyet çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostudur.

Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken haddini aşan İranlı siyasetçiler, saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin en büyük dostuna saldıran ve düşmanlarını sevindiren durumuna düşüyorlar. Cumhurbaşkanımız haklının yanında yer almaya ve haksızlık karşısında susmamaya devam ediyor. Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan'la beraberiz. Haksızlıklara karşı kardeş İran'ın hakkını korumaya da devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor
12 Aralık 2020 11:44		 Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın 'daimi tarafsız ülke' oluşunun yıl dönümü için mesaj
12 Aralık 2020 10:28
Bir CHP il başkanıyla ilgili taciz iddiası daha basına yansıdı
12 Aralık 2020 09:32		 Meclis'te taciz tartışması
12 Aralık 2020 08:56
AK Parti'den teşkilata 'Evde Kal' programı
12 Aralık 2020 06:50		 Belediyede sahte imza vakası
12 Aralık 2020 06:15
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği
12 Aralık 2020 03:05		 Bakan Koca'dan, Aziz Sancar'a 'aşı' teşekkürü
12 Aralık 2020 00:35
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
12 Aralık 2020 00:21		 12 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2020 00:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:06 - Ticaret sicili mevzuatına 'tek noktadan' erişilebilecek14:00 - Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor13:52 - Bilecik'te Kovid-19 kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yasaklandı13:41 - FETÖ'nün TSK'daki yapılanması 40 yıl önce başladı13:40 - Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?13:15 - Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
13:12 - Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişi yakalandı13:09 - Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu13:01 - Demet Akalın koronavirüs aşısı için gönüllü oldu12:59 - 9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı12:54 - AK Parti'den İranlı siyasetçilerin Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki12:49 - Valilik İl Özel İdaresindeki toplantıyla ilgili haberlere açıklama yaptı
12:40 - İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,7 milyonu aştı12:26 - Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak12:25 - Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu12:22 - ABB sağlıkçılara, hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı12:17 - Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
12:00 - MEB: Meslek lisesindeki şeflere ek ders ödenemez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
AÇSH Bakanlığı tarafından sunulan 43 sosyal yardım ödemelerinin tam listesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi 4
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
ölü helvası 3
iş aş 7
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
resimli takvim 2
dürüm 1
diyanetin yağmur duası yapması 11
makarna suyu 1
ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam