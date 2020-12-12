AK Parti'den İranlı siyasetçilerin Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki
|12 Aralık 2020 12:54
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler." ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.
İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı çirkin dili kınadığını belirten Çelik, "Bu İranlı siyasetçiler, İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yükselttiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır. Haddini aşan İranlı siyasetçiler, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar. Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya Devlet Başkanı'ydı."
- "Cumhurbaşkanımız kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostudur"
Haksızlık karşısında susmayan Erdoğan'a saldıranların, İran'ın düşmanlarını sevindirdiklerini belirten Çelik, şu mesajları verdi:
"Gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz gündür. Bundan rahatsız olanlar, kendi zihniyet çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostudur.
Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken haddini aşan İranlı siyasetçiler, saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin en büyük dostuna saldıran ve düşmanlarını sevindiren durumuna düşüyorlar. Cumhurbaşkanımız haklının yanında yer almaya ve haksızlık karşısında susmamaya devam ediyor. Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan'la beraberiz. Haksızlıklara karşı kardeş İran'ın hakkını korumaya da devam edeceğiz."
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