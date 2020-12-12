Demet Akalın koronavirüs aşısı için gönüllü oldu
|12 Aralık 2020 13:01
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün bir mağazanın açılışındaydı.
Alışveriş düşkünlüğü ile bilinen Akalın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
48 yaşındaki şarkıcı, "Genelde her şeyimi yurt dışından alıyorum ama son birkaç senedir Türkiye'de alışveriş yaptığım markalar var. O yüzden bugün buradayız. Günlük yaşamımda, sahnede parıltıyı seviyorum ama evde sadelikten yanayım. Benim için salonda oturup televizyon seyretmek en büyük konfor. Annem hiç salona sokmazdı, misafir geldiği zaman açılırdı. Bizde de tam tersi. Hira'nın arkadaşları geldiği zaman koltukların üzerinde tepiniyorlar. 'Aman o dökülecek, bu dökülecek' şeylerim de kalmadı" dedi.
KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU!
Ünlü şarkıcı, yakında Türkiye'de vurulmaya başlanacak olan koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu belirtti.
Demet Akalın, "Sağlık Bakanlığı'na kendimi yazdırdım. Okan yaptırmak istemiyor. Biz Alişan ile gidip yaptıracağız" dedi.
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