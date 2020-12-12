Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
|12 Aralık 2020 13:09
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisinde kurulan kontrol noktasında, Fatih Z.'nin kullandığı otomobil durduruldu.
Yapılan kontrolde Fatih Z.'nin izin belgesi olmadığı tespit edildi. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, Fatih Z.'nin üzerinde arama yaptı. Sürücünün montunun cebinde, sakız kutusu içinde uyuşturucu bulundu. Ayakta durmakta güçlük çeken Fatih Z.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulandı.
Fatih Z. ise işlemleri sürdüğü sırada otomobilin arka koltuğuna geçerek, uyudu. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekiplerince uyandırılan Fatih Z., 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan gözaltına alındı.
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