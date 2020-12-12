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Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişi yakalandı
 12 Aralık 2020 13:12
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Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Eskişehir'de, daha önceden mühürlendiği öğrenilen dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye 43 bin 750 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden mühürlenen dernek binasına Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüpheli 10 şahsa, Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplamda 43 bin 750 TL para cezası uygulandı. Dernek başkanı ise mühürlü binada "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
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