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Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, polis okulunda verdiği konferansta FETÖ terör örgütüne sert tepki göstererek, "Allah belalarını versin! O tankı 'benim kendi vatandaşımın üzerine sür' diye öğretilmedi. 'Savaşta düşmanın üzerine sür' diye öğretildi" dedi. Alper'in konuşmasına ait görüntü, sosyal medyada paylaşım ve beğeni topladı.
 12 Aralık 2020 13:15
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Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuştu, deneyimlerini polis adaylarıyla paylaştı. Özel Harekat üniformasıyla sahnede konuşan Alper, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından tertiplenen hain darbe girişimine sert sözlerle tepki gösterdi. Alper'in konuşmasına ait görüntü, paylaşıldığı sosyal medyada izlenme rekoru kırıp, binlerce paylaşım ve beğeni topladı.

'ALLAH BELALARINI VERSİN!'<

Görüntüde, sadakatin çok önemli bir kavram olduğunu anlatan İl Emniyet Müdürü Alper, "Sadakat öyle bir kavramdır ki, sadakat insanın yüreğinde olur. Ben 14 yaşında Polis Koleji'ne girdiğimde bu devletin bugün size dağıttığı gibi benim çorabımı, ayakkabımı, atletimi hatta donumu verdi. Devletim bana 14 yaşımda beri hak etmediğim o kadar çok değer verdi ki, ama ben de onun karşılığında ne verdim; sadakat verdim. Sadakat vermeyen hainler ne yaptı? İşte bugün Trabzon Meriç Alemdar Polis Okulu'nda ismi olan Meriç Alemdar'ın başına bombayı attılar Allah belalarını versin! Senin annenden babandan, benim annemden babamdan, bizim kıt kanaat vergilerimizden aldı o hainleri Amerika'ya gönderdi. Pilotluk öğretti, tank sürmeyi öğretti. Ama 'o tankı benim kendi vatandaşımın üzerine sür' diye öğretmedi. 'Savaşta düşmanın üzerine sür' diye öğretti. Ben 50 yaşındayım çocuklar. Hayatta görülecek bir çok şeyi gördüğümü düşünüyordum. Ta ki 2016 yılının 16 Temmuz günü bir Türk helikopterinin içindeki sözde asker kıyafeti giymiş hainlerle, Yunanistan'a teslim olduğu gün ben bittim. Dedim ki demek görecek çok şeyimiz varmış her şeyi görürdüm inanırdım ama üzerinde Türk üniforması olan hainin Yunanistan'a teslim olacağı aklıma bile gelmezdi" dedi.

'DİK DURACAKSINIZ'

Polis adaylarına 'hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız' uyarısında bulunan Alper, "Liyakatliydi; evet çok iyi F16 kullanıyordu çok iyi tank kullanıyordu ama o tankı kendi halkının üzerine sürdü. Bombaları tuttu Özel Harekat Dairesi'nde benim aslanlarımın üzerine attı. Meriç Alemdar, Zafer Koyuncu, Zeynep Sağır, Önder Güzelci, benim kardeşlerim orda şehit oldu. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Onlar yüce oldular, onlar aziz oldular bu hainler de zelil oldular. Ancak sizler gram bir merhamet duyarsanız, gram bir içinizden geçirirseniz, o zaman sizde zillete ortak olursunuz. Sakın ha, hiçbir şekilde vatanımıza hangi ad altına olursa olsun, hangi oluşumda olursa olun, hainlik yapanların her zaman karşısında olacaksınız. Dik duracaksınız, sizlerden bunu istiyorum" diye konuştu.
DHA
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