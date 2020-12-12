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Bilecik'te Kovid-19 kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yasaklandı

Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde market, bakkal ve gıda satışı yapan iş yerlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı.
 12 Aralık 2020 13:52
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Bilecik'te Kovid-19 kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yasaklandı

Bilecik'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde market, bakkal ve gıda satışı yapan iş yerlerinde alkollü içecek satışı yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve muhtemel riskler göz önünde bulundurularak bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal gibi iş yerlerinde, sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmamasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayanlara Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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