1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı, zirvede 15 santimetreye kadar ulaştı.
 12 Aralık 2020 14:00
+Aa- Yazdır
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yıldız Dağı'nın zirvesinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

Merkezde yağışın devam etmesi ve kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması durumunda kayak sezonunun açılması planlanıyor.

2 bin 552 metre yükseklikteki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesislerin yanı sıra ziyaretçilerin zaman geçirebilecekleri birçok sosyal tesis bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
12 Aralık 2020 13:15		 ABB sağlıkçılara, hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
12 Aralık 2020 12:22
Bilim Kurulu Üyesi: Ailede virüsün yayılma oranını açıkladı
12 Aralık 2020 11:59		 Sağlık görevlilerinin telefonla yönlendirdiği babaanneden 'hayat kurtaran müdahale'
12 Aralık 2020 11:25
Kritik uyarı: Birçok organa zarar verebilir
12 Aralık 2020 09:41		 5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı
12 Aralık 2020 09:40
'Çin aşısı Türk toplumuna daha uygun'
12 Aralık 2020 09:27		 Kuraklık alarmı! 'Atık su değerlendirilsin' önerisi
12 Aralık 2020 09:14
Pancar dağları 'şeker' olmayı bekliyor
12 Aralık 2020 09:12		 Hasret bitti, küçük kızına kavuştu
12 Aralık 2020 09:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:06 - Ticaret sicili mevzuatına 'tek noktadan' erişilebilecek14:00 - Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor13:52 - Bilecik'te Kovid-19 kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yasaklandı13:41 - FETÖ'nün TSK'daki yapılanması 40 yıl önce başladı13:40 - Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?13:15 - Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
13:12 - Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişi yakalandı13:09 - Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu13:01 - Demet Akalın koronavirüs aşısı için gönüllü oldu12:59 - 9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı12:54 - AK Parti'den İranlı siyasetçilerin Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki12:49 - Valilik İl Özel İdaresindeki toplantıyla ilgili haberlere açıklama yaptı
12:40 - İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,7 milyonu aştı12:26 - Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak12:25 - Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu12:22 - ABB sağlıkçılara, hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı12:17 - Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
12:00 - MEB: Meslek lisesindeki şeflere ek ders ödenemez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
Şubatta aşı bolluğu yaşanacak
AÇSH Bakanlığı tarafından sunulan 43 sosyal yardım ödemelerinin tam listesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler 2
kedi 4
griezmann'ın huawei ile anlaşmasını iptal etmesi 1
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 1
elektrik şirketlerinin giderlerinin halka yansıtılması 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
keremcem 4
harf yerine rakam kullanmak 1
grup abdal 2
kağıthanede yolda kalan ferrari 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam