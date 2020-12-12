Avcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
|12 Aralık 2020 14:40
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Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Sulukuyu Sokak'ta aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında silahlı bir kişi tarafından açılan ateşte yaralan 27 yaşındaki Yunus E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan Emin Can A'nın tedavisine ise hastanede devam ediliyor.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevrede yaptıkları incelemede olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden silah da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, 1 şahıs ise serbest bırakıldı.
Bu arada olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arabalarından inen şahısların kavga anları ve şahısların olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.
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