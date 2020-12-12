1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Avcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde arabalarından inen şahısların kavga anları ve şahısların olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor
 12 Aralık 2020 14:40
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Avcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Sulukuyu Sokak'ta aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında silahlı bir kişi tarafından açılan ateşte yaralan 27 yaşındaki Yunus E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan Emin Can A'nın tedavisine ise hastanede devam ediliyor.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevrede yaptıkları incelemede olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, 1 şahıs ise serbest bırakıldı.

Bu arada olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arabalarından inen şahısların kavga anları ve şahısların olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
12 Aralık 2020 15:50		 Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti
12 Aralık 2020 14:36
Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişi yakalandı
12 Aralık 2020 13:12		 Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu
12 Aralık 2020 12:25
Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
12 Aralık 2020 11:35		 Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
12 Aralık 2020 11:30
Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
12 Aralık 2020 10:35		 Kısıtlama için alışverişe çıktı, kalp krizi geçirerek vefat etti
12 Aralık 2020 10:15
İki şehirde iki kadın eski sevgili kurbanı
12 Aralık 2020 09:56		 3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
12 Aralık 2020 09:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Pandemi sürecinde kuruyemiş satışı arttı15:55 - 'Koronavirüsle mücadelemizi dünya gıptayla seyrediyor'15:53 - TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor15:51 - Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 5-10 saniyede ulaşıyor15:50 - Piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi15:48 - Başpolislerin beklediği sınav sonucu 3. kez ertelendi
15:47 - FETÖ'den hüküm giyen kadına kötü davranıldığı iddiası15:39 - Müşterinin talimatını uymayan banka tazminat ödeyecek15:37 - Filyasyon ekipleri şefi: 9 aydır ailemi göremiyorum15:34 - Edirne'de yağışlar devam edecek15:27 - FETÖ'den gözaltına alınan 236 TSK personeli itirafçı oldu15:27 - RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, TikTok kullanmayanların oranını açıkladı
15:25 - Pamukkale yabancı turistlere kaldı15:10 - İntihara kalkıştı, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza yedi15:02 - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı14:54 - MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli14:50 - Çin aşısının yan etkisi var mı? Gönüllü aşı olan Profesör anlattı
14:45 - Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren Astsubay hakkında karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uzaylıların rengi 2
almanya 3
kahverengi bir renkse kahve ne renk 3
1987 de yağan kar 2
dürüm 1
Danza Kuduro 1
ayıdan post araptan dost olmaz 3
toplam covid-19 vaka sayısının 1.748.567 olması 1
beni bağlamaz 1
wasabi 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam