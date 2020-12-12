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Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren Astsubay hakkında karar

Adana'da eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini beylik tabancasıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan astsubay Ertuğrul Güçlü, 2 kez müebbet ile 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayınpederi ve kayınpederini öldürmek suçundan 2 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılan Güçlü'ye 'eşini öldürmek' suçundan ise haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis cezası verildi
 12 Aralık 2020 14:45
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Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren Astsubay hakkında karar

Adana'da eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini beylik tabancasıyla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan astsubay Ertuğrul Güçlü, 2 kez müebbet ile 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayınpederi ve kayınpederini öldürmek suçundan 2 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılan Güçlü'ye 'eşini öldürmek' suçundan ise haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis cezası verildi. Ailenin avukatı Süleyman Kelebek, tahrik indiriminin kabul edilemez olduğunu belirterek, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Olay, 9 Temmuz 2019 günü, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 11'inci katında meydana geldi. Jandarma Astsubay Çavuş Ertuğrul Güçlü, 4 aylık eşi Büşra Güçlü ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. Burada çıkan tartışmada, Ertuğrul Güçlü, eşi Büşra Güçlü ile eşinin babası Cemal Ünlükıraner ve annesi Sultan Ünlükıraner'i beylik tabancasıyla vurdu. Genç kadın ve babası olay yerinde hayatlarını kaybederken, anne Sultan Ünlükınar, kaldırıldığı hastanede 41 gün sonra yaşama veda etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul Güçlü ise sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA 'PİŞMANIM' DEMİŞTİ

Hakkında kayınpeder ve kayınvalideyi öldürme suçundan 2 kez müebbet ile eşini öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Ertuğrul Güçlü'nün yargılanması 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Güçlü, davanın ikinci duruşmasında, "Her şey bir anda oldu. Böyle bir suçu nasıl işledim, hala bilemiyorum. Pişmanım" dedi.

EŞİ KÜFÜR ETTİĞİ GEREKÇESİYLE TAHRİK İNDİRİMİ

Tutuklu sanık Ertuğrul Güçlü, dün görülen karar duruşmasına koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mahkeme heyeti, Güçlü'yü, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürme suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Olay gecesi eşi Büşra Güçlü'nün kendisine birçok kez küfrettiğini iddia eden Güçlü, 'eşini öldürme' suçundan ise haksız tahrik indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
DHA
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