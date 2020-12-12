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Çin aşısının yan etkisi var mı? Gönüllü aşı olan Profesör anlattı

Çin aşısının Faz 3 çalışmaları kapsamında gönüllü olarak aşı yaptıran Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, herhangi bir yan etkiye rastlamadığını belirtti.
 12 Aralık 2020 14:50
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Türkiye'de Çin menşeli aşının Faz 3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden birisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gönüllülere aşının ikinci dozu uygulanmaya başlandı. Kentte başta sağlık çalışanları olmak üzere gönüllüler yoğun ilgi gösteriyor. Aşının ikinci dozunun uygulandığı gönüllüler ilk dozun uygulanmasının ardından geçen sürede herhangi bir yan etkinin görülmediğini söyledi. Çin aşısının Faz 3 çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akan, başta sağlık çalışanları olmak üzere gönüllülerin Çin aşısına karşı yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Akan, aşı yapılan gönüllülerde sırasında herhangi bir yan etkiye rastlanmadığına dikkat çekti.

"HEKİMLERDEN, SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÇOK FAZLA TALEP VAR"

Faz 3 çalışmalarının sağlık çalışanları ağırlıklı olarak yürütüldüğünü kaydeden Akan, "Kocaeli Üniversitesi'nde biz hem Alman Biontech hem de Çin aşısının faz üç çalışmalarını yürütüyoruz. Alman aşısının bizdeki faz-3 çalışmaları bitti. Şu an Çin aşısının çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarımız tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Çin aşısında ikinci doza geçtik. Bu bir inaktif aşı. Oldukça fazla gönüllümüz var. 650 civarında bir gönüllü alacağız. Özellikle hekimlerden, sağlık çalışanlarından çok fazla talep var. Çünkü bu aşının önleyebilir hale gelmesi bizim için umut. Özellikle en çok sağlık çalışanları etkilendiği için gönüllüleri yapıyoruz. Enfeksiyon hastalıklarında aşı enfeksiyonu durdurmak için, tamamen yok etmek için elimizdeki en büyük kuvvettir. O yüzden aşı çalışmaları tamamen uygun çalışmalarla yapılıyor. Bunlar her şeyi ile belirtilmiş çalışmalardır. Bu çalışmalar birçok merkezden de denetimden geçiyor. Biz Çin aşısı ile ilgili denetimden de geçtik. Bu çalışmalar bilimsel olarak sürdürüldüğü için güven kaçınılmaz" dedi.

Aşı çalışmalarının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Akan, "Böyle bir çalışmanın burada olması bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bizim salgını durdurabilmemizin başka türlü mümkün değil. Tedaviyle, korunma ile bunlar devam edecek. Ama salgının durması için aşıya ihtiyaç var. Bu kadar çeşit aşının kullanılabilir hale gelmesi dünyadaki salgını durdurmak için çok önemli olacaktır" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR YAN ETKİYE RASTLAMADIM"

Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Faz 3 çalışmaları kapsamında aşının ikinci dozunu yaptırdı. Herhangi bir yan etkiye rastlamadığını belirten Cantürk, aşının önemine dikkat çekerek, "Sıkıntının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu sıkıntının içerisinde aşının çölde suyu görmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de aşının bizim için, toplum ve insanlık için kurtarıcı rol oynayacağına inanıyorum. Ondan dolayı biz de aşı çalışmalarına katıldık. Bu aşının yapılması ile ilgili endişenin olduğunu, çekincelerin olduğunu basından ve sosyal medyadan görüyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Biraz tıp tarihini inceledikleri zaman enfeksiyon hastalıkları ile aşıyla baş edildiğini görecekler. Ben herhangi bir problemle karşılaşmadım. Açıkçası ağrım da olmadı. Biliyorsunuz, yalancı aşı da ihtimaline karşı yaptırdık. Bu bir fırsat. Bununla baş edebilmek için önemli. Herhangi bir yan etkisi olmadı. Çok fazla yan etki bildiren de olmuyor. En fazla bildirilen şey biraz baş ağrısı, ateş, enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı oluyor. Onun dışında bir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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