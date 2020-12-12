MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli
Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvurularında sadece Bakanlık Hizmetiçi Eğitim kapsamında düzenlenen sertifikaların geçerli kabul edileceğini açıkladı
|12 Aralık 2020 14:54
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvurularında sadece Bakanlık Hizmetiçi Eğitim kapsamında düzenlenen sertifikaların geçerli kabul edileceğini açıkladıMEB'den kadroya geçen sözleşmeli öğretmenin alan başvurusu için açıklama
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MEB'den kadroya geçen sözleşmeli öğretmenin alan başvurusu için açıklama
11 Aralık 2020 12:40
|Bakan Selçuk'tan '60 bin öğretmen ataması' isteniyor sorusuna cevap
11 Aralık 2020 11:45
|Tümay öğretmen, kanserle mücadelesine yenik düştü
10 Aralık 2020 19:56
|Hastane bahçesinde uzaktan eğitimle ders veriyor
09 Aralık 2020 23:57
|EBA'ya ulaşamayan öğrencilere öğretmenler ulaşıyor
08 Aralık 2020 21:13
|Öğretmenler korosu depremzedeler için türkü seslendirdi
08 Aralık 2020 21:02
|Koronavirüs 22 yıllık öğretmenin eğitim aşkını engelleyemedi
08 Aralık 2020 19:54
|Öğretmenler, alan değişikliğinin formalite olmasını istemiyor
08 Aralık 2020 09:24
|Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davada karar
07 Aralık 2020 22:11
|Kıtalar arası online resim dersi
06 Aralık 2020 20:38