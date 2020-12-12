Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
- Türkiye'den Çin'e ihracat yükünü taşıyan ilk tren, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'na ulaştı.
|12 Aralık 2020 15:02
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Kazakistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi "Kazmortransflot" tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan ihracat treninin, 12 Aralık'ta "Beket Ata" yük gemisi ile Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'ın Aktau Limanı'na vardığı belirtildi.
Açıklamada, 42 konteyner beyaz eşya taşıyan ihracat treninin Trans Hazar Uluslararası Güzergahı üzerinden Kazakistan'a ulaştığı bildirildi.
Trenin Kazakistan topraklarında 3 bin 200 kilometre yol kat edeceği ifade edilen açıklamada, yolculuğun 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke sınırından sonra Çin'in Şian şehrinde son bulacağı kaydedildi.
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