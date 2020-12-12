1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı

- Türkiye'den Çin'e ihracat yükünü taşıyan ilk tren, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'na ulaştı.
 12 Aralık 2020 15:02
+Aa- Yazdır
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı

Kazakistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi "Kazmortransflot" tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta İstanbul'dan uğurlanan ihracat treninin, 12 Aralık'ta "Beket Ata" yük gemisi ile Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'ın Aktau Limanı'na vardığı belirtildi.

Açıklamada, 42 konteyner beyaz eşya taşıyan ihracat treninin Trans Hazar Uluslararası Güzergahı üzerinden Kazakistan'a ulaştığı bildirildi.

Trenin Kazakistan topraklarında 3 bin 200 kilometre yol kat edeceği ifade edilen açıklamada, yolculuğun 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke sınırından sonra Çin'in Şian şehrinde son bulacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti
12 Aralık 2020 10:22		 Türkiye'ye yaptırım yok tehdit var
12 Aralık 2020 07:05
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
12 Aralık 2020 00:06		 DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı Çin aşısı ile ilgili açıklama
11 Aralık 2020 22:43
71 milyonu aşan koronavirüs vaka sayısında dünya sıralaması
11 Aralık 2020 22:37		 ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım içeren yasayı kabul etti
11 Aralık 2020 21:32
Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullardaki başörtüsü yasağının kaldırılmasına hükmetti
11 Aralık 2020 18:30		 İsrail'de mahsur kalan Sivasspor kafilesi Sivas'a ulaştı
11 Aralık 2020 08:37
Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısının verisi çok sağlam
10 Aralık 2020 19:14		 ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 300 bin sınırına dayandı
10 Aralık 2020 18:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Pandemi sürecinde kuruyemiş satışı arttı15:55 - 'Koronavirüsle mücadelemizi dünya gıptayla seyrediyor'15:53 - TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor15:51 - Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 5-10 saniyede ulaşıyor15:50 - Piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi15:48 - Başpolislerin beklediği sınav sonucu 3. kez ertelendi
15:47 - FETÖ'den hüküm giyen kadına kötü davranıldığı iddiası15:39 - Müşterinin talimatını uymayan banka tazminat ödeyecek15:37 - Filyasyon ekipleri şefi: 9 aydır ailemi göremiyorum15:34 - Edirne'de yağışlar devam edecek15:27 - FETÖ'den gözaltına alınan 236 TSK personeli itirafçı oldu15:27 - RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, TikTok kullanmayanların oranını açıkladı
15:25 - Pamukkale yabancı turistlere kaldı15:10 - İntihara kalkıştı, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza yedi15:02 - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı14:54 - MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli14:50 - Çin aşısının yan etkisi var mı? Gönüllü aşı olan Profesör anlattı
14:45 - Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren Astsubay hakkında karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanlık 2
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 2
azerbaycan'a kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi 4
wasabi 1
resimli takvim 2
ülkede giderek herşeyin pahalanması 3
freecycle 2
sevilen yazar 5
kahverengi bir renkse kahve ne renk 3
geceye bir şiir bırak 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam