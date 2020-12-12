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Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi

Vaka sayıları ile hasta sayıları ilk olarak 26 Kasım'da açıklanmaya başlamıştı. 26 Kasım'dan itibaren de vaka sayısı sürekli yükseldi. 4 Aralık'ta 32 bin 700 yükseldi. Bugün ise 12 gün önceki seviyeye 29 bin 130 seviyesine geriledi.
 12 Aralık 2020 19:01
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Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi

Sağlık Bakanlığı 12 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 961 oldu, son 24 saatte 20 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1. 581 bin 565'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ' Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım' ifadelerini kullandı.

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