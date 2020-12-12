Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi
|12 Aralık 2020 19:01
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Sağlık Bakanlığı 12 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 961 oldu, son 24 saatte 20 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1. 581 bin 565'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ' Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım' ifadelerini kullandı.
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