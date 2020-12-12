FETÖ'den gözaltına alınan 236 TSK personeli itirafçı oldu
|12 Aralık 2020 15:27
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonlarda geçen yıl kasım ayından bu yana 792 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen yıl kasım ayından bu yana, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen 1311'i muvazzaf 1728 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Gözaltına alınan 1610 şüpheliden 792'si sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 236 zanlı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.
Yakalanan şüphelilerden bir bölümü savcılıkça, sağlık durumları ya da delil durumları dikkate alınarak, bir bölümü de sulh ceza hakimliklerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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