Piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
|12 Aralık 2020 15:50
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, sınır kapılarına gelen araçlar mercek altına alındı. Yapılan çalışma sonucunda Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapacak yabancı plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli TIR, gümrük kapısına giriş yaptığı andan itibaren gözetim altına alındı.
Araç sürücüsü gümrük işlemlerini yaptırmak için müracaat ettiğinde, araç X-Ray tarama cihazına yönlendirildi. X-Ray taramasında TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği şüpheli bölgeler, kesilerek açıldı. Gizli bölmelerde, 62 paket içerisinde toplam 400 bin adet uyuşturucu hap, 12 kilogram kokain ve yarım litre likit esrar ele geçirildi.
Yaklaşık 36,5 milyon TL değerindeki uyuşturucuya ve TIR'a el koyuldu. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.
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