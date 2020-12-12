1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TEM'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor

Bolu Dağı TEM otoyolu geçişi koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
 12 Aralık 2020 15:53
+Aa- Yazdır
TEM'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor

Bolu Dağı TEM otoyolu geçişi koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en şehirlerini birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor. Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik hakim. Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının dün saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı. Yoldaki boş görüntünün pazartesi sabah 05.00'a kadar sürmesi bekleniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pamukkale yabancı turistlere kaldı
12 Aralık 2020 15:25		 Vakaların arttığı ilde Validen öğretmenler ve öğrencilere çağrı
11 Aralık 2020 22:51
Vatandaşlar yollara akın etti: Kısıtlama öncesi kilit kavşakta trafik yoğunluğu
11 Aralık 2020 20:30		 İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
11 Aralık 2020 19:00
İstanbul'da su alarmı! Bazı barajlardan su alınamıyor
11 Aralık 2020 18:17		 Ardahan'daki işten çıkartılan işçiler için Bakan Soylu devrede
11 Aralık 2020 17:49
Belediye faturaları kısa mesajla gönderdi, 17,5 ton kağıt tasarrufu sağlandı
11 Aralık 2020 16:48		 Bu belediye şehit yakınlarına mezar yeri indirimi yapacak
11 Aralık 2020 16:05
Ankara Büyükşehir, doğalgazla çalışan 254 otobüs alacak
10 Aralık 2020 17:25		 Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti
10 Aralık 2020 16:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Pandemi sürecinde kuruyemiş satışı arttı15:55 - 'Koronavirüsle mücadelemizi dünya gıptayla seyrediyor'15:53 - TEM 'in Bolu Dağı geçişi, en sakin günlerini yaşıyor15:51 - Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 5-10 saniyede ulaşıyor15:50 - Piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi15:48 - Başpolislerin beklediği sınav sonucu 3. kez ertelendi
15:47 - FETÖ'den hüküm giyen kadına kötü davranıldığı iddiası15:39 - Müşterinin talimatını uymayan banka tazminat ödeyecek15:37 - Filyasyon ekipleri şefi: 9 aydır ailemi göremiyorum15:34 - Edirne'de yağışlar devam edecek15:27 - FETÖ'den gözaltına alınan 236 TSK personeli itirafçı oldu15:27 - RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, TikTok kullanmayanların oranını açıkladı
15:25 - Pamukkale yabancı turistlere kaldı15:10 - İntihara kalkıştı, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza yedi15:02 - Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan'a ulaştı14:54 - MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli14:50 - Çin aşısının yan etkisi var mı? Gönüllü aşı olan Profesör anlattı
14:45 - Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren Astsubay hakkında karar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
Trump, Türk Cerrah Dr. Mehmet Öz'e görev
Türkiye'nin aşılama planı: 25 Aralık'ta başlaması bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
1987 de yağan kar 2
mor komedyen 1
sabır 1
Kafamda kentsel dönüşümler 1
sütaşın aşkı 1
keremcem 4
harf yerine rakam kullanmak 1
Yunanistanın tarihi eserlerini kiraya vermesi kararı 3
şu anda dinlenen türkü 3
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam