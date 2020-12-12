'Koronavirüsle mücadelemizi dünya gıptayla seyrediyor'

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşıyla ilgili polemik yapmanın kamu sağlığı açısından zararlı olduğunu belirterek, "Siyasi liderlere düşen görev aşı kampanyasına destek vermek, liderlik göstererek motive etmek, örnek olmaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı kurumların bütçelerinin görüşmelerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, hastalığı tedavi ederek Kovid-19 salgınının durdurulamayacağını, virüs bulaşmasının önlenmesi gerektiğini söyledi.

Kurallara uymayan, gerekli önlemleri almayan, bunu ciddiye almayan ve dalga geçen kişilerin sorumluluğu olduğunu ifade eden Aycan, "Sağlık teşkilatı elinden geleni yapıyor ama virüs dolaşmaya devam ederse bu salgın devam edecektir. Filyasyon en az tedavi kadar önemlidir. Salgını durduracaksak kaynak aramayı sürdürmek, virüs bulaşmış her kişiyi bulmak ve ayırmak zorundayız yoksa bununla ilgili başarılı olma şansımız da olmaz." dedi.

Aycan, şu an için maskenin etkin korunma yöntemi olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Tabii ki korunma açısından bir diğer önemli yöntem aşıdır ama aşı üzerinde dikkatli konuşmak lazım. Polemik yapmak, aşıyı olduğundan fazla abartmak da zararlıdır ya da bir aşıyı ülkesinden dolayı kötülemek de kamu sağlığı açısından zararlıdır. Ulusal bir program yürütüyoruz. Burada lider davranışı çok önemlidir. Ulusal programlarda liderlik, siyasetçinin tavrı önemlidir. Aşıyla ilgili gerekli gereksiz konuşmaların hiçbir anlamı yoktur. Burada liderlik gösterdiği için Genel Başkanım sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız aşı olacağını açıkladı. Siyasi liderlere düşen görev de aşı kampanyasına destek vermek, liderlik göstererek motive etmek, örnek olmaktır."

Bir aşı için "Yüzde 90-95 koruyucu." demenin yanlış olduğunu ifade eden Aycan, antikor oluşmasının kişiyi koruyacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Aşı firmalarının yöneticilerinin "Bu aşının ne kadar koruyacağını bilmiyoruz." derken Türkiye'de akademisyenler ve bazı insanların "Aşı yapılırsanız ömür boyu Kovid-19 olmayacaksınız." açıklamasının yerinde olmadığını dile getiren Aycan, "Aşıyı antikor oluşturmak için yapıyoruz ama antikor ömürlü bir şeydir, hastalığı geçirenlerde bile antikorun koruyuculuğu 3-4 aydır." dedi.

Sefer Aycan, bir aşıyı üretildiği ülkeden dolayı kötülemenin de yanlış olduğunu belirterek, "Hele hele Türkiye'nin alacak olmasından dolayı herhangi bir ülkenin aşısını kötülemenin de bir yararı yoktur. Onun için ister hastalık geçirin ister aşı olun ama maskenizi takmaya devam edin." ifadesini kullandı.

- "Sağlıkta şiddeti önleme daire başkanlığı kurulsun"

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Kovid-19 tedavisinden de aşısından da önem arz edenin "salgını sahada önleyici tedbirlerle kontrol altına alabilip yenmek" olduğunu vurguladı.

Hastanelerde artan şiddet vakalarının ülke gündeminden çıkarılması için şiddet oluşmadan önce tedbirlerin alınmasının, sağlık çalışanlarının güven ortamında çalışmalarının sağlanmasının hayati önem taşıdığını söyleyen Taşdoğan, "Sağlıkta şiddeti önleme daire başkanlığının kurulmasının, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin önlenebilmesi açısından her türlü hukuki, idari ve sosyal tedbirlerin alınması için ihtiyaçları karşılayabileceğini düşünmekteyiz." diye konuştu.

Ekim ayı sonunda Sağlık Bakanlığına 12 bin yeni personel alınacağının açıklanmasının, sağlık meslek lisesi mezunlarını ve pek çok değişik branştan mezun gençleri heyecanlandırdığını anlatan Taşdoğan, "Kalifiye sağlık personellerinin atamaları, gençlerimizin mağduriyetlerini giderecek, hasta memnuniyetini de en üst seviyeye çıkaracaktır." değerlendirmesini yaptı.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, hep Türk tıbbının Avrupa'nın çok önünde olduğunu söylediğini aktararak, "Koronavirüsle ilgili mücadelemiz bunu misliyle göstermiştir. Biz Avrupalılar ya da ABD gibi hastalarımızı parklarda, bahçelerde terk etmedik; zengin-fakir, yaşlı-genç ayrımı yapmadık. Şu anda sağlık hizmetlerinde ve koronavirüsle ilgili mücadelemizde dünya bizi gıptayla seyrediyor." dedi.

İstanbul Sancaktepe'de ve Atatürk Havalimanı'nda iki ayda iki ayrı büyük pandemi hastanesi yapıldığını anımsatan Arkaz, "15 günde yerli imkanlarla solunum cihazı, ventilatör cihazı yaptık. Bu da dünyaya örnektir." ifadesini kullandı.

Bazı siyasilerin "bir anayasa taslağı çalışması yaptığını" belirten Arkaz, şöyle konuştu:

"Anayasa'nın ilk 4 maddesinden Türklük ve Atatürk'ün isminin çıkartılmak istendiğini gördük ve bundan çok rahatsız olduk. Buna izin vermemiz için bizim bedenimize basılıp geçilmesi lazım. Bunu yapmak isteyenlerin amacı bellidir, bölücülüktür, devlete, vatana yapılan ihanettir. Biz kapı arkasında vatan hainleriyle kimin iş birliği yaptığını biliyoruz, o da nettir. Uyuşturucu ticareti yapan, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, askerlerimizi, sağlıkçılarımızı kurşuna dizen, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerini şiddetle kınıyorum. Dünyanın her yerinde teröriste 'terörist' diyemeyen kim varsa, o terörist ilan edilmiştir.

Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün, Bedirhan bebeğin, Necmettin öğretmenin, Aybüke öğretmenin daha mübarek kanları kurumadı. Hiçbir hain örgüt devlete meydan okuyamaz. Hem bu memleketin ekmeğini yiyeceksiniz hem suyunu içeceksiniz hem de kanımızı içen düşmanlarla beraber olup başta Gazi Meclis olmak üzere milletin başına bomba yağdıracaksınız; bu asla kabul edilemez, bunu şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum.

Bu memlekette Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 'Atatürk' demekten utananlar var. Biz Türk milliyetçileri olarak ve Türk dünyası olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 'Atatürk' demekten şeref duyarız, onur duyarız."

- "Kentin kimliği korunarak hareket edilmeli"

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "Çevre ve şehir kavramları ilk bakışta birbirinin zıddı, birbirini yok eden anlayışların yan yana gelmesi gibi görünse de bizim kültür ve medeniyetimiz bu iki alanı dengeli bir şekilde birleştirmeyi başarmıştır. Son yıllarda Bakanlığın çalışmalarında bu dengenin korunmaya çalışıldığını görmek elbette memnuniyet vericidir." dedi.

Türkiye'nin tamamını kapsayacak bir çalışma yaparak fay hatları, dere yatakları, kıyı şeritleri, tarım alanları ve doğal yapılar gibi imara uygun olmayan alanların tespit edilip yerleşime kapatılması, üst ölçekli planların tamamlanarak yer seçiminde yaşanan karmaşanın giderilmesi, düzenli kentleşmenin altyapısının oluşturulması gerektiğini belirten Durmaz, "Şehirler de yaşayan birer organizma gibidir. Kentsel alanlarda dönüşümler, yenilemeler yaparken mutlaka o kentin kimliği korunarak hareket edilmelidir. Aksi takdirde gelecekte kimliksiz ve birbirine benzeyen şehirler söz konusu olacaktır." diye konuştu.

Durmaz, kentsel dönüşüm çalışmalarının, başta deprem olmak üzere sel ve heyelana dönük afet öncelikli olarak insan hayatını her şeyin önüne koyan bir anlayışla hızla tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bu yönde mevzuat dahil var olan eksiklikler ivedilikle giderilmelidir. Kentsel dönüşüm öncesinde ilgili yerleşim yerlerinde yaşayanların sürece dahil edilmesi, karar alma aşamalarında etkili olmaları uygulamada karşılaşılan pek çok sorunu kendiliğinden ortadan kaldıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, terörle topyekün mücadelede kararlılık ilkesinden taviz verilmediğini, Türkiye'yi bölme, istikrarsızlaştırma hedefiyle harekete geçen terör odaklarına karşı en güzel cevabın sahada verildiğini söyledi.

Nokta atışı operasyonlarla terör bileşenlerinin kaynağında yok edildiğini dile getiren Atay, "Kesintisiz operasyonlarla terörü kaynağında yok etme stratejisi benimsenmiş, böylece sürekli olarak alan hakimiyeti sağlanmıştır. Savunmadan ziyade sürekli taarruz haliyle kararlı bir şekilde terörle mücadeleye devam edilmiştir ve edilmeye devam edilmektedir. Buna bağlı olarak hareket alanı kısıtlanan teröristlerin maddi destekleri azalmış, lojistik destekleri kesilerek aktarım kapasiteleri daraltılmıştır." dedi.

Atay, uzman çavuş ve erbaşların özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istedi.