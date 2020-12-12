Benzinde zam beklentisi
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre pazartesi günü benzinin litre fiyatına 18 kuruş zam bekleniyor.
|12 Aralık 2020 16:25
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Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre benzinin litre fiyatına pazartesi günü 21 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın pompaya 18 kuruş olarak yansıması beklenmekte.
İstanbul'da benzinin litresi 7 lira 6 kuruş, Ankara'da 7 lira 10 kuruş, İzmir'de ise 7 lira 12 kuruşa satılıyor.
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