1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş

Denizli'de hastaneye götürülürken doğum yapan Özlem Arslan'ı taşıyan ambulansın yaptığı kazada acil sağlık görevlilerinin kendi vücutlarını siper ederek kucaklarına aldıkları yeni doğan bebeğin yara almasını önledikleri ortaya çıktı.
 12 Aralık 2020 16:27
+Aa- Yazdır
Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu Honaz kavşağında meydana geldi.

Sacip Tozlutepe yönetimindeki tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile Honaz ilçesi yönüne seyir halindeyken, Pınarkent kavşağından dönen Sultaniye Kaplan'ın kullandığı acil servis ambulansı çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans devrildi.

Kazada ambulans sürücüsü Kaplan ile sağlık görevlileri Hüseyin Alkan, Ali Bartal, yeni doğum yapan anne Özlem Arslan ile erkek bebeği, servis minibüs sürücüsü Tozlutepe ile 7 işçi yaralandı.

FOTO: DHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ambulanstakileri çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Ambulansın ve minibüsün içindeki yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Honaz ilçesinde yaşayan ve tekstil işçisi olan hamile 38 yaşındaki Özlem Arslan'ın 4'ncü çocuğuna hamile olduğu ve ambulansta doğum yaptığı ortaya çıktı.

FOTO: DHA

Eşinin bulunduğu ambulansı kendi otomobiliyle takip eden baba Yusuf Arslan, kaza nedeniyle devrilen ambulanstaki sağlık görevlilerinin hayatları pahasına bebeğini koruduklarını belirterek, şunları söyledi:

* Eşim 9 aylık hamileydi, evde kanaması gelince 112'yi arayıp, ambulans çağırdık. Hızlı bir şekilde geldiler ve eşimi aldılar. Ambulansta doğum başlamıştı.

* Pandemi süreci olmasına rağmen zor şartlar altında sağlık çalışanları eşime duyarlı bir şekilde müdahale ettiler. Bebek ambulansta doğdu. Denizli Devlet Hastanesine giderken, kaza yaptılar, Minibüs kavşakta ambulansa çarparak devrilmesine neden olmuş.

* Ambulanstaki sağlık çalışanları kaza anında bebeğimi hayatları pahasına kucakta tutarak kendi vücutlarını çarpmalara karşı siper ederek yara almasını engellemişler.

* Kucaklarında tutup, üzerine kapanarak herhangi bir darbe gelmemesini sağlamışlar. Gerekenin en iyisi yapmışlar. Eşim ameliyat edildi ve sağlık durumu iyiye gidiyor.

* Bebeğimizde yeni doğduğu için hastanede tedavisi sürüyor. Bebeğin durumu gayet iyi. Adını 'Miraç' koymayı düşünüyoruz. Heyecan, mutluluk, korku hepsini art arda yaşadık. Biz gibi sağlık çalışanları da yaşadı. Sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi
12 Aralık 2020 17:45		 Karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali'ye yakalandı
12 Aralık 2020 17:26
Akdeniz için fırtına uyarısı
12 Aralık 2020 17:02		 Türk hekimler, 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı
12 Aralık 2020 16:49
Öğretmen, evinin elektriğini rüzgardan sağlıyor
12 Aralık 2020 16:41		 Edirne'de yağışlar devam edecek
12 Aralık 2020 15:34
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, TikTok kullanmayanların oranını açıkladı
12 Aralık 2020 15:27		 Çin aşısının yan etkisi var mı? Gönüllü aşı olan Profesör anlattı
12 Aralık 2020 14:50
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
12 Aralık 2020 14:15		 Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
12 Aralık 2020 14:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi17:45 - Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi17:42 - Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan 5 kişi tutuklandı17:40 - Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti17:36 - Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni Kazakistan'a ulaştı17:33 - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
17:26 - Karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali'ye yakalandı17:09 - HDP ve AK Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü17:02 - Akdeniz için fırtına uyarısı16:59 - CHP: En az 150 milyon doz aşıya ihtiyaç var16:56 - Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor16:55 - Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
16:53 - 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi16:49 - Türk hekimler, 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı16:41 - Öğretmen, evinin elektriğini rüzgardan sağlıyor16:35 - Emniyet kemeri takmayan 7 bin 117 sürücüye ceza kesildi16:31 - Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı
16:29 - 3 köpeğin öldürülmesine ilişkin 3 personel açığa alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
AÇSH Bakanlığı tarafından sunulan 43 sosyal yardım ödemelerinin tam listesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşılar bulaş riskini azaltmıyor 1
ali şen'in devler ligi iddiası 2
çin aşısı 1
mor komedyen 1
makarna suyu 4
Doğu ekspresi 2
vücut misti 7
abd'nin türkiye yaptırımlarının senato'dan geçmesi 1
karabağ 1
Pontius Pilatus 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam