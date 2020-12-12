Emniyet kemeri takmayan 7 bin 117 sürücüye ceza kesildi
|12 Aralık 2020 16:35
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelindeki eş zamanlı denetimlerde, emniyet kemeri kullanmayan 7 bin 117 sürücüye cezai işlem uygulandığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla, 9 ve 10 Aralık'ta sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla ihbarlı, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı özel denetim gerçekleştirildi.
Kontrollerde, 4 bin 85 sürücü hakkında seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 7 bin 117 sürücü hakkında da emniyet kemeri kullanmadığından işlem yapıldı.
Denetimlerde, 1034 araç trafikten men edildi, 31 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 18 bin 136 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 5-10 saniyede ulaşıyor
12 Aralık 2020 15:51
|İntihara kalkıştı, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza yedi
12 Aralık 2020 15:10
|Kamu Bilişim Haftası'nın son gününde Veri Gizliliği ve KVKK tartışıldı
12 Aralık 2020 14:35
|Ticaret sicili mevzuatına 'tek noktadan' erişilebilecek
12 Aralık 2020 14:06
|Bilecik'te Kovid-19 kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yasaklandı
12 Aralık 2020 13:52
|Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
12 Aralık 2020 13:40
|Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
12 Aralık 2020 13:09
|9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
12 Aralık 2020 12:59
|Valilik İl Özel İdaresindeki toplantıyla ilgili haberlere açıklama yaptı
12 Aralık 2020 12:49
|Askerin Libya'daki görev süresinin uzatılması tezkeresi TBMM'ye sunuldu
12 Aralık 2020 11:57