1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk hekimler, 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı

Branşlarında uzman Türk hekimler, eğitim ve yardım için gittikleri Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilen Çobanbey Hastanesinde 2 günde 21'i çocuk 40 hastanın ameliyatını gerçekleştirdi.
 12 Aralık 2020 16:49
+Aa- Yazdır
Türk hekimler, 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı

Branşlarında uzman Türk hekimler, eğitim ve yardım için gittikleri Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilen Çobanbey Hastanesinde 2 günde 21'i çocuk 40 hastanın ameliyatını gerçekleştirdi.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelere sağlık kuruluşları inşa eden Türkiye'den takdir toplayan bir hamle daha geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Özgür Suriye 1. Cerrahi Günleri" programı kapsamında, Türkiye'den alanlarında uzman bir grup doktor, iki günlüğüne, Suriye'nin Çobanbey beldesine geldi.

Etkinlikte Türk hekimler, Türkiye'ye hasta sevklerini azaltmak, Suriyeli sağlık çalışanlarının eğitimine destek, harekat bölgelerinde ameliyat ve hasta tedavisi süreçlerine katkı sağlamak üzere Çobanbey Hastanesi'nde Suriyeli doktorlar ve sağlık personeliyle bir araya geldi.

Türk doktorlar, Çobanbey Hastanesinde genel cerrahi, üroloji, beyin cerrahisi, kadın doğum, ortopedi, çocuk cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, göz, plastik cerrahi ve çene cerrahisi branşlarında 40 başarılı ameliyata imza attı.

Suriyeli doktorlar ve Çobanbey yerel meclisi de eğitim ve yardım amaçlı bölgeye gelen Türk doktorlara program anısına plaket verdi.

Türkiye tarafından inşa edilen Çobanbey Hastanesinde 18 yataklı genel yoğun bakım, 5 yataklı pediatri yoğun bakım, 18 yataklı yeni doğan yoğun bakım üniteleri, 6 yataklı yanık ünitesi ve 8 ameliyathanesi bulunuyor.

- 21'i çocuk 40 hasta ameliyat edildi

Suriye Hastaneleri Danışman Uzman Dr. Bahadır Karaca, düzenlenen program hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı olarak insani yardım kapsamında bölgede 8 hastanede hizmet vermekteyiz. Suriyeli hekimlerimizle ve personelle çalışmaktayız." dedi.

Karaca, süreçte elde edilen çok önemli faydaları taçlandırmak amacıyla 11-12 Aralık'ta 1. Özgür Suriye Cerrahi Günleri'ni düzenlediklerini belirterek, "Dallarında uzman Türk hekimler Suriye'ye davet edildi. Onlar da bu davetimize icabet ettiler. Bu süreçte kayıtsız kalmaları mümkün değildi." diye konuştu.

Çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Karaca, Türk hekimlerinin, Çobanbey Hastanesinde 2 günde 21'i çocuk t40 hastayı ameliyat ettiğini kaydetti.

- "Her şeyden bağımsız insanlar için buradayız"

Etkinlik kapsamında Suriye'ye gelen Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzm. Prof. Dr. Emrah Şenel de 2 gün boyunca ameliyatlar yaptıklarını belirterek, "Buradaki (Suriyeli) arkadaşların çok yetkin, iyi yetişmiş, başarılı olduklarını gördük. Birtakım daha üst düzey teknikler açısında desteğe ihtiyaçları olduklarını fark ettik. Hem o eksikleri ve durumlarını görelim, hem de kardeşliğimiz pekişsin istedik." ifadesini kullandı.

Şenel, programa katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz hekimiz bütün her şeyden bağımsız olarak insanlar için buradayız. İnsanların sağılığına kavuşması ve dertlerine derman olmak için buradayız. Dolayısıyla bu geldiğimiz 2 gün içinde buradaki arkadaşları tanımaktan dolayı çok mutlu olduk."

Şenel, Suriyeli meslektaşlarını da Türkiye'ye davet etmeyi düşündüklerini dile getirerek, "Hep beraber orada da ameliyatlara gireceğiz. Böylece birbirimize karşılıklı destek olup, geleceğe yönelik daha güzel günleri kurgulamak için bugün bu gelişle beraber ilk deneyimimizi oluşturduk ve bunun çok güzel sonuçları olacağını gördük." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi
12 Aralık 2020 17:45		 Karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali'ye yakalandı
12 Aralık 2020 17:26
Akdeniz için fırtına uyarısı
12 Aralık 2020 17:02		 Öğretmen, evinin elektriğini rüzgardan sağlıyor
12 Aralık 2020 16:41
Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş
12 Aralık 2020 16:27		 Edirne'de yağışlar devam edecek
12 Aralık 2020 15:34
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, TikTok kullanmayanların oranını açıkladı
12 Aralık 2020 15:27		 Çin aşısının yan etkisi var mı? Gönüllü aşı olan Profesör anlattı
12 Aralık 2020 14:50
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
12 Aralık 2020 14:15		 Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
12 Aralık 2020 14:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi17:45 - Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi17:42 - Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan 5 kişi tutuklandı17:40 - Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti17:36 - Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni Kazakistan'a ulaştı17:33 - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
17:26 - Karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali'ye yakalandı17:09 - HDP ve AK Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü17:02 - Akdeniz için fırtına uyarısı16:59 - CHP: En az 150 milyon doz aşıya ihtiyaç var16:56 - Hurda klasik araçların tadilatını yapıp koleksiyonuna ekliyor16:55 - Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
16:53 - 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi16:49 - Türk hekimler, 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı16:41 - Öğretmen, evinin elektriğini rüzgardan sağlıyor16:35 - Emniyet kemeri takmayan 7 bin 117 sürücüye ceza kesildi16:31 - Öğretmenler ve personel omuz omuza verip okul boyadı
16:29 - 3 köpeğin öldürülmesine ilişkin 3 personel açığa alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
AÇSH Bakanlığı tarafından sunulan 43 sosyal yardım ödemelerinin tam listesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
azerbaycan'a kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi 4
psg-başakşehir maçı 4.hakeminin 10 maç ceza alması 1
naylon fatura 6
Beyaza Beyaz denmeyip Siyaha siyah denmesi 1
griezmann'ın huawei ile anlaşmasını iptal etmesi 1
gökkuşağı temalı ürünlerin 18 uyarısı konulması 1
türkiyenin en acil çözülmesi gereken sorunları 1
10.12.2020 maccabi vs sivasspor maçı 4
Kars'ta evlere yaklaşan ayı ailesi 4
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam