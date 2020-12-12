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23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.
 12 Aralık 2020 16:53
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23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da aralarında bulunduğu 23 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sancar'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke."

Gelen dosyalar arasında Nuran İmir'in 3, Feleknas Uca, Berdan Öztürk, İmam Taşçıer ve Hişyar Özsoy'un 2'şer dosyası bulunuyor.

Anadolu Ajansı
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