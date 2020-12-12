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Akdeniz için fırtına uyarısı

Akdeniz'de yarından başlayarak salı gününün ilk saatlerine kadar fırtına bekleniyor.
 12 Aralık 2020 17:02
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Akdeniz için fırtına uyarısı

Akdeniz'de yarından başlayarak salı gününün ilk saatlerine kadar fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın öğlen saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 7-9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtınaya döneceği ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın salı gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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