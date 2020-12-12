Akdeniz için fırtına uyarısı
|12 Aralık 2020 17:02
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Akdeniz'de yarından başlayarak salı gününün ilk saatlerine kadar fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de yarın öğlen saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak 7-9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtınaya döneceği ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Doğu Akdeniz'de pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına bekleniyor. Fırtınanın salı gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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