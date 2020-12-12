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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
 12 Aralık 2020 17:33
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla Cizre ilçesinde YPS ve "gençlik yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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