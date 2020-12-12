Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
|12 Aralık 2020 17:40
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Bursa'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Abuzer Bakırcı (47) orta refüje çarparak kaza yaşadı. Öğretmen Bakırcı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinde öğle saatlerinde Sanayi Merkez Karakolu önünde meydana geldi. Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'de öğretmen olan Abuzer Bakırcı 16 EAF 67 plakalı aracıyla evine giderken yolda kalp krizi geçirdi. Trafik ışıklarında beklerken rahatsızlanan ve sonrasında kontrolü kaybederek orta refüje çarpan 47 yaşındaki Abuzer Bakırcı'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yoldan geçen bir sağlık personelinin yardımcı olduğu öğretmen Bakırcı'nın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle de kaza yaptığı öğrenildi.
Trafik ekipleri tarafından olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından kaza yerine gelen acil 112 ekipleri araçtan çıkardıkları Bakırcı'yı kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen 47 yaşındaki Abuzer Bakırcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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