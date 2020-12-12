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Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
 12 Aralık 2020 17:45
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Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Ahmet Yıldız, korona virüse yakalandı. Bir süre tedavi gören Yıldız, hayata tutunamadı.

Yıldız'ın cenazesi bugün Terzibaba Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüs tedbirleri alınarak kılınan cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, sağlık çalışanları ve Yıldız'ın yakınları katıldı.

Vali Makas, Ahmet Yıldız'ın yakınlarına taziyede bulunarak tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
İhlas Haber Ajansı
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