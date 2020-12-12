Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi
|12 Aralık 2020 17:45
|+Aa- Yazdır
Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Ahmet Yıldız, korona virüse yakalandı. Bir süre tedavi gören Yıldız, hayata tutunamadı.
Yıldız'ın cenazesi bugün Terzibaba Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüs tedbirleri alınarak kılınan cenaze namazına Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, sağlık çalışanları ve Yıldız'ın yakınları katıldı.
Vali Makas, Ahmet Yıldız'ın yakınlarına taziyede bulunarak tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali'ye yakalandı
12 Aralık 2020 17:26
|Akdeniz için fırtına uyarısı
12 Aralık 2020 17:02
|Türk hekimler, 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı
12 Aralık 2020 16:49
|Öğretmen, evinin elektriğini rüzgardan sağlıyor
12 Aralık 2020 16:41
|Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş
12 Aralık 2020 16:27
|Edirne'de yağışlar devam edecek
12 Aralık 2020 15:34
|RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, TikTok kullanmayanların oranını açıkladı
12 Aralık 2020 15:27
|Çin aşısının yan etkisi var mı? Gönüllü aşı olan Profesör anlattı
12 Aralık 2020 14:50
|Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
12 Aralık 2020 14:15
|Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
12 Aralık 2020 14:00