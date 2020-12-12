Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi
|12 Aralık 2020 17:55
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elindeki bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a polis 'dur' diyor. 'Ben kendimi patlatacağım' ifade bu. Bir önceki olaydan güvenlik güçlerimizin tedbir alması gerektiğinden dolayı onu 'dur' ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa zarar verebileceği düşüncesi ile etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor" dedi.
Bakan Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi. Soylu, "2015 yılında Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda HDP mitingine DEAŞ'lı olduğunu bildiğimiz teröristler saldırmış, dört kişi hayatını kaybetmiş. Ardından 2017'de nevruz oldu. 2015'te gar patlaması oldu. Onlarca insan hayatını kaybetti. 21 Mart 2017 tarihinde Diyarbakır nevruz kutlamasında polisin güvenlik çemberinden üstü çıplak bir vaziyette, elindeki bıçakla atlayarak kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a polis 'dur' diyor. 'Ben kendimi patlatacağım' ifade bu. Bir önceki olaydan güvenlik güçlerimizin tedbir alması gerektiğinden dolayı onu 'dur' ihtarından sonra durmadığı için kalabalığa ve topluluğa zarar verebileceği düşüncesi ile etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor. Dün biz Viranşehir ve Mardin sınırında kökeni DEAŞ'lı PKK tarafından satın alınarak, etrafındaki aileleri rehin alınarak, sınırımızdan sokulup, 1,5 kilo patlayıcıyı pantolonunun içine saklayan bir teröristi etkisiz hale getirdik. Devlet orada HDP mitingini korumak için, orada bir provokasyona izin vermek için gerekli tedbiri aldı" değerlendirmesini yaptı.
Soylu, 11 Eylül tarihinde operasyon yaptıklarını söyleyerek, "11 Eylül'deki operasyonda üç vatan evladımız şehit oldu. Bütün operasyon kayıtlarıyla elimizde. Osman Şiban'ın evine iki üç kişi geliyor, insansız hava aracıyla takip ediliyor. Bunlardan bir tanesi Apo'nun, Murat Karayılan, Murat Kalkan en yakın arkadaşı kırmızı bültenle aranan Vahdettin Karabay. Osman Şiban'ın evinden çıkıyorlar, mağaraya gidiyorlar. F16'ları istiyoruz. Kayalıklar içinde etkisiz hale getiriyoruz. Üç teröristten biri ölmüyor" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|HDP ve AK Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
12 Aralık 2020 17:09
|CHP: En az 150 milyon doz aşıya ihtiyaç var
12 Aralık 2020 16:59
|23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
12 Aralık 2020 16:53
|'Koronavirüsle mücadelemizi dünya gıptayla seyrediyor'
12 Aralık 2020 15:55
|FETÖ'den hüküm giyen kadına kötü davranıldığı iddiası
12 Aralık 2020 15:47
|Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
12 Aralık 2020 14:38
|Gül ve Pakdemirli, Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı'nı inceledi
12 Aralık 2020 13:49
|AK Parti'den İranlı siyasetçilerin Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki
12 Aralık 2020 12:54
|TBMM'de Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor
12 Aralık 2020 11:44
|Erdoğan'dan, Türkmenistan'ın 'daimi tarafsız ülke' oluşunun yıl dönümü için mesaj
12 Aralık 2020 10:28