1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronasavar maskeler dünyaya ihraç ediliyor

Koronavirüs salgınıyla maskeler insan hayatının vazgeçilmez parçası oldu. Farklı renklerde ve desenlerde karşımıza çıkan 3 katlı maskelerde kullanılan 'meltblown' kumaşının bakterilerden yüzde 99.9 oranında koruduğunu söyleyen maske üreticisi Cihan Duman, "Bu maskeler ülkemizden Almanya, İtalya, İngiltere, Amerika gibi ülkelere gidiyor. Virüsün kişilere bulaşmasını önlüyor" dedi.
 12 Aralık 2020 18:14
+Aa- Yazdır
Koronasavar maskeler dünyaya ihraç ediliyor

Koronavirüs salgınından korunmada en etkili yöntemlerden biri de maske takmak oldu. Siyah, mavi, yeşil, çiçek desenli veya logolu formlarda; seyyar satıcılardan kırtasiyelere, benzinlikten marketlere kadar birçok yerde satılan maskeler hakkında bilgi veren Or-El Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Duman, maskenin 3 katmandan oluşmasının ve meltblown kumaş teknolojisinden faydalanılmasının önemine dikkat çekti. Duman, "3 katlı maskenin orta katmanında meltblown kumaş olmalı. Birinci ve üçüncü katlarında spunbond denilen kumaş kullanılıyor. Meltblown filtreleme özelliği sayesinde virüsler ve bakterilerin geçmesini yüzde 99.9 önlüyor" diye konuştu. Duman, merdiven altı maske üreticilerine karşı vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

3 KATLI MASKE 'MELTBLOWN' İLE ÜRETİLMELİ

Türkiye'de maske üretimlerinin tekstil sanayisinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılan ve keçemsi olarak tanımlanan spunbond kumaş türünden yapıldığına dikkat çeken maske üreticisi Cihan Duman, "Bir maskenin koruyucu olması için meltblown denilen UV katkılı, yanma geciktirici gibi özellikleri bulunan kumaşlar kullanılmalıdır. Bu kumaş daha sık lif yapısına sahip olduğu için yüksek filtreleme kapasitesi vardır. Meltblown yüzde 99.9 zehir geçirgenlik muhafazası sağlayan bir üründür" ifadelerini kullandı.

ÜRÜN KAYDINA DİKKAT; PARANIZLA SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Merdiven altı üretim yapan yerlerde, maskenin koruyuculuğuna dair bir durumun söz konusu olmadığına vurgu yapan Duman, "Her 3 katlı maske güvenli değil, bu biraz da firmalarla alakalı. Piyasada merdiven altı firmalar mozaik üzerinde üretimler yapıyor. Bu işte en önemli şey, zemin, hijyen, dizayndır. Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı olmayan firmalardan kesinlikle maske alınmasını tavsiye etmiyoruz. Firmaları araştırıp maske almak gerekir. Merdiven altı firmalardan ürün almayın ve sağlığınızla oynamayın. Kendi paranızla sağlığınızdan olmayın" dedi.

"BİRÇOK ÜLKEDEN TALEP VAR"

Yeterli şartları sağlamayan, sağlıksız koşullarda üretilen maskelerin virüsten korumadığını hatırlatan Duman, meltblown kullanılarak üretilen maskelere Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerden talep geldiğini ve maske stoklarının hem Türkiye hem de yurt dışı için yeterli olduğuna dikkat çekti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin turizmdeki rakipleri dip seviyeleri gördü
12 Aralık 2020 19:31		Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni Kazakistan'a ulaştı
12 Aralık 2020 17:36
Pandemi sürecinde kuruyemiş satışı arttı
12 Aralık 2020 15:57		 İnşaat sektöründe çalışan sayısı 1,7 milyonu aştı
12 Aralık 2020 12:40
Resmi ilanlar gazetelerin çevrimiçi yayınlarında haber şeklinde duyurulacak
12 Aralık 2020 12:26		 Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
12 Aralık 2020 12:17
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
12 Aralık 2020 09:23		 'Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Ekim 2021'de düzenlenecek'
11 Aralık 2020 12:28
Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
11 Aralık 2020 11:31		 BDDK, bankaların destek hizmeti almalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti
11 Aralık 2020 09:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:49 - Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti19:38 - Akalazya hastası polis, 1 saatlik teknik ile sağlığına kavuştu19:34 - Bekçilerin yanında durdu, arkadaşına maske cezası yazdırdı19:31 - Türkiye'nin turizmdeki rakipleri dip seviyeleri gördü19:27 - Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı19:25 - 'Bazı çiftçiler kuraklık nedeniyle yazlık ekim yapacak'
19:24 - Sağlık Müdürlüğü: Vaka sayılarında belirgin bir düşüş var19:08 - Jandarmanın zırhlı araç sürücü adaylarına zorlu eğitim19:07 - Emniyetin 'delil avcıları' suçlunun korkulu rüyası oldu19:01 - Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi19:00 - Türkiye'den Arnavutluk ordusuna piyade tüfeği desteği18:58 - Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği
18:20 - CHP Konya İl Başkanı'na taciz soruşturması18:19 - Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular18:14 - Koronasavar maskeler dünyaya ihraç ediliyor17:55 - Bakan Soylu, Kemal Kurkut hakkındaki iddialara cevap verdi17:45 - Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi
17:42 - Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan 5 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli
Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mor komedyen 1
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 2
toplam covid-19 vaka sayısının 1.748.567 olması 1
harf yerine rakam kullanmak 1
Beyaza Beyaz denmeyip Siyaha siyah denmesi 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
griezmann'ın huawei ile anlaşmasını iptal etmesi 1
cemel vakası 1
ülkede giderek herşeyin pahalanması 3
1987 de yağan kar 4
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam