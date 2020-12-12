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Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi, "Her masa bir sınıf olsun" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere çalışma masası dağıtmaya başladı.
 12 Aralık 2020 18:58
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Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi, "Her masa bir sınıf olsun" projesi kapsamında evlerinde uygun ortamı olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere ders çalışma masası dağıtmaya başladı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal belediyecilik hizmetlerinin yanında yoğun bir şekilde sosyal faaliyetler de yürüttüklerini söyledi.

Eğitimin uzaktan yapılmaya başlaması üzerine öğrencilere katkı sağlamak için hareke geçtiklerini dile getiren Okumuş, "Her masa bir sınıf olsun" adlı projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Bu kapsamda evde uygun ortamı olmayan öğrencileri tespit edip çalışma masaları dağıtmaya başladıklarını aktaran Okumuş, şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle eğitimlerine okuldan değil evlerden devam edilmesi kararı alındı. Biz de gönüllülerden ve belediye personellerinden oluşan bir ekiple ilçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşarak, çocukların daha sağlıklı ortamda ders çalışabilmelerine katkı sağlamak istedik. İlk etaplara masaları dağıtıyoruz. Onun ardından da ihtiyaç duyan öğrenciler için internet imkanı sağlayacağız."

Okumuş, öğrencilere masanın yanı sıra kırtasiye seti de verdiklerini, ailelerine de gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Tabiri caizse sınıfları evlere getiriyoruz. Kendi çocuklarım da uzaktan eğitim alıyorlar. Onları gördüğüm için ihtiyaç sahiplerinin daha aktif derslere katılabilmeleri adına eksik olan malzemeleri gidermeye çalışıyoruz."

Okumuş, dağıtıma ilk olarak öksüz ve yetim öğrencilerden başladıklarını, devamında ilçedeki tüm öğrencilere ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Okumuş, hazırladıkları başka bir projeyle de tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye tablet dağıtmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Öğrenciler destekten memnun

Öğrencilerden Cansu Kıllı da bundan sonra derslerine kendi masasında çalışacağı için mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pınar Nazlı da masasını çok beğendiğini ve artık her gün derslerine daha düzenli bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

Öğrenci velisi Zerrin Kıllı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana masa almayı düşündüğünü ancak imkanlar el vermediği için alamadığını belirterek, "Allah razı olsun. Tam zamanında yetiştiler. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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