Türkiye'den Arnavutluk ordusuna piyade tüfeği desteği
Türkiye, Arnavutluk ordusuna milli piyade tüfeği ve üniforma desteğinde bulundu.
|12 Aralık 2020 19:00
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan hibe anlaşması kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilen, NATO'nun 42 testinden başarıyla geçen modern piyade tüfeği ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri personeli için gönderilen üniformalar Tiran'da yetkililere teslim edildi." bilgisi verildi.
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