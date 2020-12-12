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'Bazı çiftçiler kuraklık nedeniyle yazlık ekim yapacak'

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sönmez, "Yeterli yağışı görmeyen bazı çiftçiler, tavda bir ekim yapamadıkları için kışlık ekimden vazgeçti, yazlık ekim yapacak. Bunun sebebi de kuraklık." dedi.
 12 Aralık 2020 19:25
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'Bazı çiftçiler kuraklık nedeniyle yazlık ekim yapacak'

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, ülke genelinde buğday ekiminin genellikle ekim-aralık döneminde yapıldığını belirterek, "Yeterli yağışı görmeyen bazı çiftçiler, tavda bir ekim yapamadıkları için kışlık ekimden vazgeçti, yazlık ekim yapacak. Bunun sebebi de kuraklık." dedi.

Prof. Dr. Osman Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İç Anadolu'da yaygın olarak buğday üretimi yapıldığını söyledi.

Ülke genelinde buğday ekiminin genellikle ekim-aralık döneminde yapıldığını belirten Sönmez, sonbaharda yaşanan kuraklığın buğday verimini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Buğdayda kuraklık zararlarının 3 farklı dönemde ele alındığını anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Bir çıkıştaki kuraklık, ikincisi sapa kalkmadaki kuraklık, üçüncüsü tozlaşma dönemindeki kuraklık. Bu dönemlerdeki kuraklıkların verime önemli etkisi var. Bundan sonraki yağışlar çok iyi gitse bile biz çıkıştaki kuraklık zararını yaşadık. Kuruya eken çiftçilerimizin hala şu an ürün çıkışları yok, suluya ekenlerin ise şu an 5-8 santimetre çıkışları var. Dolayısıyla kuraklığın zararını çıkışta azalma olarak görüyoruz. Sonraki yağışlar telafi etse bile biz verimde kayıplar bekliyoruz."

Bazı çiftçilerin yazlık ekim yapacağını ifade eden Sönmez, "Yeterli yağışı görmeyen bazı çiftçiler, tavda bir ekim yapamadıkları için kışlık ekimden vazgeçtiler, yazlık ekim yapacaklar. Bunun sebebi de kuraklık." dedi.

Sönmez, kışlık ekimde verimin daha fazla olduğunu, ürünün hem kış yağışını hem de bahar yağışını alarak güçlendiğini dile getirdi.

Çiftçinin karlılık için kış ekimini tercih ettiğini belirten Sönmez, yazlık ekimin ise kalite için tercih edildiğini kaydetti.

Kayseri Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de her yerde olduğu gibi Kayseri'de de kuraklık yaşandığını, bunun da en çok çiftçiyi etkilediğini belirtti.

Bölgede çoğunlukla buğday, arpa, tritikale gibi ürünler ekildiğini anlatan Güneş, ekim ayında tarlaya ürün eken çiftçinin kuraklıktan endişeli olduğunu kaydetti.

Öte yandan AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, sonbahar mevsimi yağışları, normalin ve geçen yılın altında gerçekleşti. 2020 yılı sonbaharında ülke geneli yağışlar, normale göre yüzde 53, geçen yıla göre yüzde 11 azaldı. Tüm bölgeler normalin altında yağış aldı, en fazla azalma yüzde 59 ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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