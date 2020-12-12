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Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez'in sosyal medyada, yağmur duasıyla ilgili olarak yaptığı yorum, sosyal medyada en çok paylaşılan ve en çok tepki gösterilen yorum oldu
 12 Aralık 2020 19:27
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Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı

Hazine eski Müsteşarı Mahfi Eğilmez, sosyal medya ekonomiye dair eleştiri ve tespitleriyle dikkat çekiyor.

Ancak Eğilmez bugün yağmur duasıyla ilgili bir yorumda bulundu. Mahfi eğilmez'in bu yorumu sosyal medyada sıkça eleştirildi. İşte o yorum
Memurlar.Net
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