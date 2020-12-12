Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı
Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez'in sosyal medyada, yağmur duasıyla ilgili olarak yaptığı yorum, sosyal medyada en çok paylaşılan ve en çok tepki gösterilen yorum oldu
|12 Aralık 2020 19:27
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