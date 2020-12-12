Bekçilerin yanında durdu, arkadaşına maske cezası yazdırdı

İZMİT'te, bir kişi aynı araç içerisinde seyahat ettiği arkadaşı Seymen Duman'ı maske takmaması nedeniyle kontrol noktasındaki bekçilere şikayet ederek ceza yazılmasını istedi. Seymen Duman'a 900 lira idari para cezası kesilirken, arkadaşı, "50 kere uyardım ben bu kardeşimi dinlemiyor. Bende, "Polis çevirmesi görürsem şikayet edeceğim" dedim ve şikayet ettim" dedi.

İzmit'te bir kişi, aynı araç içerisinde seyahat ettiği arkadaşı Seymen Duman'ı, kontrol noktasına geldikleri sırada uygulama yapan bekçilere şikayet etti. Arkadaşını sürekli uyardığını ve onun da sürekli maske takmayı ihmal ettiğini söyleyen kişi, bekçilerden ceza yazmasını istedi. Seymen Duman bekçilere, "Maskem kirlendiği için atmak zorunda kaldım. Yenisi olsaydı takacaktım." dedi. Bekçiler maske takmadığı gerekçesiyle Seymen Duman'a 900 lira idari para cezası kesti. Yaşadığı olayın şaşkınlığıyla bir süre kendine gelemeyen Duman, ceza yemesine neden olan arkadaşına gülerek, "Ben de bu cezayı sana ödetmezsem şerefsizim." diye konuştu.

Arkadaşını şikayet ettiği için pişman olmadığını söyleyen ismi öğrenilemeyen kişi, "50 kere uyardım ben bu kardeşimi dinlemiyor. Bende, "Polis çevirmesi görürsem şikayet edeceğim" dedim ve şikayet ettim." dedi. Seymen Duman kendisine ceza yazıldıktan sonra, kendisini şikayet eden arkadaşıyla aynı araçla yoluna devam etti.