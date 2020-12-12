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Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
 12 Aralık 2020 19:49
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Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.
Anadolu Ajansı
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