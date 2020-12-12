İran Büyükelçisi: Yanlış anlaşılmalar giderildi
|12 Aralık 2020 21:16
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İran'ın Ankara Büyükelçisi, iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefon görüşmesinde 'yanlış anlaşılmaların giderildiğini' açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonla görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Karabağ ile ilgili olduğunu düşünülen bir şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca ikili arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İran'ın en zor döneminde, herkes İran'a sırtını dönmüşken Türkiye'nin yanında olduğunun unutulmasının da, yapılan bu ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını kaydedildi.
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