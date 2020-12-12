1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti

Dini kategorilerde eserler kaleme alan yazar İsmail Kazdal (85) çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
 12 Aralık 2020 20:27
+Aa- Yazdır
Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti

Dini kategorilerde eserler kaleme alan yazar İsmail Kazdal (85) çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Gürcistan'da 1935'te dünyaya gelen Kazdal, 1951'de Sanat Enstitüsünden mezun oldu.

Büyük Doğu (1963-1965) ve Hilal dergilerinde (1964-1969) "Zafer Karib" müstear adıyla yazılar kaleme alan Kazdal, aynı zamanda Hilal dergisinde idari müdür olarak görev aldı.

Görev aldığı dönemde dergi, Kazdal'ın katkılarıyla İslam coğrafyası ve dış dünya ile irtibat konusunda adımlar attı. Dergide ayrıca ilk kez Hasan el-Benna, Mevdudi ve Seyid Kutub'tan yazılar çevrilerek yayınlandı.

Sonraki yıllarda kendi yayınevini kurarak, bir dönem İhya yayınlarının yöneticiliğini üstlenen İsmail Kazdal, makale ve yazı dizilerini ayrıca Yeni İstanbul, Yeni İstiklal, Bugün, Zaman, Yeni Devir ve Milli Gazete dergi ve gazetelerinde okurlarla buluşturdu.

"İslam Büyüklerine Göre İçtimai Yapı" (1970), "Bir İhtar" (1970), "Çağdaş Truva Atı Demokrasi" (1980), "Hak-Batıl Savaşının Tarihi Serüveni" (1986), "Para İmparatorluğu" (1989), "Adım Adım Sülük Operasyonu" (1991), "Laiklik Devrini Kapamıştır" (1992), "Siyasi İktidar ve Özal Devri" (1993), Kur'an'la Birlikte Düşünmek" (1996) ve "Serencam" (2004) adlı kitapları kaleme alan Kazdal, son olarak Erguvan Yayınevi'nden "15 Temmuz" adlı eserini çıkardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da fabrikalar için 40 yıldır makine tasarlayıp üretiyor
12 Aralık 2020 20:33		 Akalazya hastası polis, 1 saatlik teknik ile sağlığına kavuştu
12 Aralık 2020 19:38
Bekçilerin yanında durdu, arkadaşına maske cezası yazdırdı
12 Aralık 2020 19:34		 'Bazı çiftçiler kuraklık nedeniyle yazlık ekim yapacak'
12 Aralık 2020 19:25
Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği
12 Aralık 2020 18:58		 Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular
12 Aralık 2020 18:19
Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi
12 Aralık 2020 17:45		 Karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali'ye yakalandı
12 Aralık 2020 17:26
Akdeniz için fırtına uyarısı
12 Aralık 2020 17:02		 Türk hekimler, 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı
12 Aralık 2020 16:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:21 - İngiliz Savunma Bakanı: Türk SİHA'larını örnek gösterdi21:16 - İran Büyükelçisi: Yanlış anlaşılmalar giderildi21:13 - Rocket Lab'ın uydu fırlatışı Güneş tutulması nedeniyle ertelendi21:10 - CHP'den, Konya İl Başkanı'na taciz soruşturması20:59 - Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen sayıları' güncellendi20:57 - Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı
20:55 - 'İntihar girişiminde bulunan kişiye para cezası' iddiasına yalanlama20:41 - Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı20:34 - Soylu'dan Yunanistan Göç Bakanı'na 'düzensiz göçmen' tepkisi20:33 - Ankara'da fabrikalar için 40 yıldır makine tasarlayıp üretiyor20:32 - Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuraklıkla sessizliğe büründü20:29 - Türk polisinin yeni görev arkadaşı 'Zafer 3700' kullanıma hazır
20:27 - Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti19:49 - Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti19:38 - Akalazya hastası polis, 1 saatlik teknik ile sağlığına kavuştu19:34 - Bekçilerin yanında durdu, arkadaşına maske cezası yazdırdı19:31 - Türkiye'nin turizmdeki rakipleri dip seviyeleri gördü
19:27 - Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tedbirler etkisini göstermeye başladı 2
harf yerine rakam kullanmak 1
burun tıkanıklığını giderici şeyler 3
laz helvası 1
azerbaycan'a kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi 4
kabak tatlısının çok ta tatlı olmaması 5
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 2
abd'nin türkiye yaptırımlarının senato'dan geçmesi 1
o söylemiyoooo 1
fame 3
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam