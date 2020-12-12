1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk polisinin yeni görev arkadaşı 'Zafer 3700' kullanıma hazır

Türk polisi için yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen ve 22 ilde kurulan Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sistemi, Ankara ve İstanbul'da kullanıma hazır hale getirildi.
 12 Aralık 2020 20:29
+Aa- Yazdır
Türk polisinin yeni görev arkadaşı 'Zafer 3700' kullanıma hazır

Ankara ve İstanbul Emniyet müdürlüklerinde kullanılacak ses ve verinin entegre edildiği anahtar çözüm Kriptolu Milli DMR (Digital Mobile Radio) Sayısal Telsiz Sistemi tamamlanma aşamasına geldi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda, Türk polisi tarafından kullanılan analog telsizlerin yerine sayısal telsiz sistemlerinin kullanılması için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında "Sayısal Haberleşme Şebekesi Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Bu kapsamda, yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen ve 22 ilde kurulan Kriptolu Milli Sayısal Telsiz Sistemi, Ankara ve İstanbul'da kullanıma hazır hale getirildi.

Yıl sonunda Ankara, yeni yılın ilk aylarında da İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin kullanımına sunulacak telsiz sistemi ile kriptolu güvenli haberleşme başta olmak üzere veri sorgulama, araç ile personel konum tespiti, kısa mesaj gönderme, bireysel ve grup görüşmesi, genel ses çağrısı, tek tuşla acil yardım çağrısı, sistem alarm takibi, telsiz üzerinden telefon görüşmesi gibi özellikler kullanılabilecek.

Sayısal telsiz sistemi, afet ve acil durumlarında haberleşmenin kesintisiz sürmesi ve polis birimlerinin sahadaki bilgileri koordinasyon merkezlerine aktarabilmesi amacıyla sistem/enerji yedekliliği ve afet durumlarına göre planlanmış alt yapısı ile ön plana çıkıyor.

7 gün 24 saat kesintisiz yoğun ses/veri kullanımlı haberleşme ihtiyaçlarının son teknolojik çözümlerle daha iyi verim alınabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünün katkılarıyla geliştirilen bu sisteme, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekat Başkanlığına düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun hatırasını yaşatmak amacıyla "Zafer" adı verildi.

Sistemin görünen yüzü olacak Zafer 3700 DMR el telsizi, kompakt ve pratik yapısıyla henüz prototip aşamasındayken "Design Turkey 2017 İyi Tasarım Ödülü" almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İngiliz Savunma Bakanı: Türk SİHA'larını örnek gösterdi
12 Aralık 2020 21:21		 Rocket Lab'ın uydu fırlatışı Güneş tutulması nedeniyle ertelendi
12 Aralık 2020 21:13
Milli helikopter motoru seri üretim yolunda
11 Aralık 2020 15:08		 Instagram'da yeni özellik: Alışveriş dönemi
11 Aralık 2020 09:14
WhatsApp'ta tezgah açmak artık mümkün: İşte yeni özellik!
10 Aralık 2020 09:22		 İlk yerli çip testleri geçti
10 Aralık 2020 09:14
Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı
09 Aralık 2020 17:15		 Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
09 Aralık 2020 16:22
Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
09 Aralık 2020 14:05		 Iphone'dan daha pahalı kulaklık! İşte Türkiye fiyatı
09 Aralık 2020 09:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:21 - İngiliz Savunma Bakanı: Türk SİHA'larını örnek gösterdi21:16 - İran Büyükelçisi: Yanlış anlaşılmalar giderildi21:13 - Rocket Lab'ın uydu fırlatışı Güneş tutulması nedeniyle ertelendi21:10 - CHP'den, Konya İl Başkanı'na taciz soruşturması20:59 - Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen sayıları' güncellendi20:57 - Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı
20:55 - 'İntihar girişiminde bulunan kişiye para cezası' iddiasına yalanlama20:41 - Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı20:34 - Soylu'dan Yunanistan Göç Bakanı'na 'düzensiz göçmen' tepkisi20:33 - Ankara'da fabrikalar için 40 yıldır makine tasarlayıp üretiyor20:32 - Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuraklıkla sessizliğe büründü20:29 - Türk polisinin yeni görev arkadaşı 'Zafer 3700' kullanıma hazır
20:27 - Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti19:49 - Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti19:38 - Akalazya hastası polis, 1 saatlik teknik ile sağlığına kavuştu19:34 - Bekçilerin yanında durdu, arkadaşına maske cezası yazdırdı19:31 - Türkiye'nin turizmdeki rakipleri dip seviyeleri gördü
19:27 - Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
o söylemiyoooo 1
yaklaşıyor yaklaşmakta olan 2
sütaşın aşkı 1
insanlık 2
sarımsak 2
sevilen yazar 5
ölü helvası 5
sosyolog Dr.Mahmut Karaman 2
cemel vakası 1
radyo 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam